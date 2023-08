Cinque funzionalità nascoste di iOS 17 che potreste voler conoscere

Le nuove beta di iOS 17 e iPadOS 17 sono state rilasciate da Apple solo pochi giorni fa, ma già diversi sviluppatori le hanno scandagliate da cima a fondo alla ricerca di feature non annunciate e novità passate in sordina. Ecco dunque cinque funzionalità nascoste di iOS 17 scoperte nella beta del sistema operativo e che forse non conoscete.

iOS 17 punterà molto sulla sicurezza, Apple lo ha chiaramente spiegato alla WWDC. Ciò che il colosso di Cupertino non ha rivelato, però, è che ora è possibile "chiudere" il browser con il Face ID, permettendovi un'esperienza di navigazione in rete davvero privata. La funzione potrà essere attivata passando dalla navigazione standard di Safari a quella in modalità privata, le cui schede saranno chiuse a chiave con il vostro Face ID: nessuno, dunque, potrà vedere cosa state cercando online in privato.

Ancora meglio, nelle Impostazioni di iOS 17 sarà possibile impostare un browser per la navigazione in incognito diverso da quello "di default" dello smartphone. Per esempio, se per la navigazione in modalità standard utilizzate Google, per quella in modalità privata potrete decidere di usare Yahoo, Bing o DuckDuckGo, a seconda delle vostre preferenze.

Passiamo ora all'app Foto, perché ritagliare le immagini è diventato semplicissimo. Con iOS 17, infatti, non dovrete nemmeno aprire il menu di modifica della fotografia, ma semplicemente effettuare uno zoom sulla parte dell'immagine che volete ritagliare, direttamente dalla galleria, e poi cliccare sul pulsante "Fatto" in alto a destra. Semplice e rapido.

Sempre nell'app Foto, poi, è comparsa l'icona della Ricerca Visiva, o Visual Lookup in inglese. Il vostro iPhone effettuerà una scansione delle immagini che avete salvato in galleria e vi permetterà di distinguere diversi soggetti come animali domestici, piante, punti di interesse e persino opere d'arte. Tutti questi soggetti potranno essere utilizzati come base per una ricerca rapida sul web, che vi permetterà di sapere la razza del cane che avete fotografato, il tipo di pianta o di fiore che vi trovate di fronte o il nome dell'artista che ha realizzato il dipinto che compare nel vostro scatto.

L'ultima funzione di iOS 17 che potreste non conoscere vi aiuterà certamente a ottenere scatti da professionista utilizzando la fotocamera del vostro iPhone. Dopo l'aggiornamento, infatti, noterete che l'UI dell'app Fotocamera si è arricchita di un nuovo elemento: si tratta di una sorta di "livella", ovvero di una linea orizzontale che vi indica con precisione la posizione dell'orizzonte, permettendovi di scattare fotografie perfettamente dritte.