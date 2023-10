Cinque funzioni da associare al nuovo pulsante Azione degli iPhone 15 Pro

Una delle differenze tra iPhone 15 ed iPhone 15 Pro c’è sicuramente il nuovo pulsante Azione laterale che, al pari della controparte presente sull’Apple Watch Ultra, può essere personalizzato con varie funzioni a seconda delle proprie esigenze.

Ma quali sono i possibili utilizzi di questo pulsante? Ne abbiamo scelti per voi cinque, anche per darvi qualche idea su come impostarlo.

La prima, è senza dubbio legata alla possibilità di fare in modo che quando si preme su di esso si apra una determinata applicazione: che sia il vostro social network preferito o l’app delle Mail, si tratta di una funzione molto utile.

Se invece siete dei “malati” di fotografia, non potete non fare in modo che premendo sullo stesso pulsante si apra la vostra app per scattare foto preferita: che sia Halide Mark II o un’altra, rappresenta senza dubbio un’ottima opzione.

Se siete invece dei nostalgici del pulsante “home”, potete fare in modo che il tasto Azione si trasformi nel “nuovo Home”: in questo caso tramite l’applicazione Comandi potete fare in modo che quando si prema sul tasto l’applicazione torni alla Home Screen.

Ovviamente, non potevamo non citare ChatGPT: a riguardo potete fare in modo che quando si prema sul pulsante si apra il chatbot di OpenAI, per accedere ad una versione potenziata dell’assistente vocale.

Infine, è possibile anche associare ad Azione il comando per creare una nuova nota, il che è particolarmente utile se siete tra quelli che sono soliti appuntare tutto.