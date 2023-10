Cinque gadget Tech in offerta sotto ai 25 euro su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Non c'è solamente il buono Amazon in regalo per la Festa delle Offerte Prime a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech sulla due giorni di grandi sconti. Infatti, durante quest'ultima sono state lanciate anche offerte su gadget Tech low cost.

A tal proposito, abbiamo pensato di selezionare cinque prodotti di questo tipo messi in sconto sotto ai 25 euro nel contesto dell'iniziativa attiva il 10 e l'11 ottobre 2023. Di seguito tutti i dettagli.

Cinque gadget Tech in sconto sotto ai 25 euro per la Festa delle Offerte Amazon Prime 2023

Kit Echo Pop e Meross Smart Plug : 22 euro (sconto del 69%, il prezzo più basso recente era stato di 70,98 euro).

: 22 euro (sconto del 69%, il prezzo più basso recente era stato di 70,98 euro). Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore : 24,19 euro (risparmio del 5%, il precedente costo più basso era stato di 25,46 euro).

: 24,19 euro (risparmio del 5%, il precedente costo più basso era stato di 25,46 euro). Smart LED Lightbar per Retroilluminazione TV : 23,99 euro (sconto del 20%, il prezzo più basso recente era stato di 29,99 euro).

: 23,99 euro (sconto del 20%, il prezzo più basso recente era stato di 29,99 euro). Trust Roha Cuffie Professionali On-Ear USB con Microfono : 17,99 euro (risparmio del 10%, il precedente costo più basso era stato di 19,99 euro).

: 17,99 euro (risparmio del 10%, il precedente costo più basso era stato di 19,99 euro). TP-Link Tapo L510E Lampadina Wi-Fi: 7,99 euro (sconto dell'11%, il prezzo più basso recente era stato di 8,99 euro).

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per dare un'occhiata a qualche gadget Tech venduto a prezzo scontato. In conclusione, ricordiamo che le promozioni avviate nel contesto della due giorni di sconti legata al 10 e all'11 ottobre 2023 sono destinate esclusivamente ai clienti Amazon Prime, come d'altronde si evince dal nome stesso dell'iniziativa (ovvero "Festa delle Offerte Amazon Prime").