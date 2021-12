Cinque idee regalo last minute per un Natale tech: consegna alla Vigilia grazie ad Amazon

Siete in ritardo con l’acquisto dei regali di Natale e non avete alcuna idea per la testa? Volete fare un regalo tecnologico ma non sapete dove parare? Non preoccupatevi, abbiamo cinque prodotti in sconto su Amazon che potrebbero fare al caso vostro.

Idee di regalo last minute tech su Amazon

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport: 89,99 Euro

Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport: 89,99 Euro Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 119,99 Euro

, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 119,99 Euro Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 89,99 Euro

Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 89,99 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 199 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 199 Euro iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento: 499 Euro

Qualcuno avrà pensato di acquistare lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G in promozione come regalo di Natale, data l’interessantissima offerta predisposta dal gigante dell’e-commerce; tuttavia, in tal caso la consegna avverrà dopo il fatidico giorno di festa.

Chi vorrà subito un pacco sotto l’albero, dunque, potrà scegliere tra i cinque dispositivi citati sopra: ognuno di essi verrà consegnato il 24 dicembre 2021, a patto che lo acquistiate entro questa sera e siate clienti abbonati a Prime. In alcuni casi ci saranno anche coupon sconto extra, come per lo smartwatch Amazfit GTR da 47mm.

Amazon in queste ore sta anche proponendo monitor da gaming Acer e Samsung in promozione.