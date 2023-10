Cinque importanti nuove funzionalità di macOS Sonoma da tenere d'occhio

Ora che macOS Sonoma è finalmente arrivato su tutti i Mac e Macbook compatibili, qualcuno potrebbe domandarsi quali siano le novità principali del nuovo sistema operativo di Apple per computer. Pur senza stravolgere l'impalcatura di macOS, infatti, Sonoma mette tantissima carne al fuoco: vediamo quali sono le feature più importanti dell'update.

La prima funzione che vi segnaliamo è senza dubbio l'implementazione dei widget su macOS Sonoma. I widget per Mac sono identici a quelli per iPhone e possono essere liberamente posizionati sullo schermo del vostro laptop o desktop. Grazie a questi ultimi, per esempio, potrete tenere sempre sotto controllo l'orario, il vostro calendario e i relativi appuntamenti, i promemoria e il meteo. Una funzione davvero utilissima!

Seconda grande novità di macOS Sonoma sono le web app di Safari. Per attivarle, dovrete semplicemente aprire il sito web che desiderate trasformare in web app, cliccare su "File" nel menu di sistema in alto a sinistra e, infine, cliccare su "aggiungi al dock". Anche in questo caso, l'utilizzo della funzione è estremamente semplice e vi permette di accedere rapidamente ai siti web che consultate più di frequente.

La terza novità di macOS Sonoma che vi segnaliamo è la possibilità di impostare dei profili su Safari. Con questa feature potrete separare la cronologia di navigazione lavorativa da quella personale, utilizzando - tra le altre cose - anche dei cookie, dei preferiti e dei gruppi di tab diversi per ciascun profilo. Se lavorate spesso sul web, la funzione vi aiuterà moltissimo.

Quarta novità da tenere d'occhio è la funzione di previsione testuale di Apple. Per il momento, la feature è attiva solo in inglese, ma si tratta pur sempre di un aiuto enorme nella redazione di documenti scolastici o di lavoro in lingua. Aprendo un qualsiasi elaboratore di testo (Word, Note o Pages, per esempio) e iniziando a scrivere in inglese, noterete che il sistema operativo cercherà di prevedere ciò che volete scrivere e di aiutarvi a completare la parola in automatico, risparmiandovi una gran quantità di tempo.

Infine, i videogiocatori saranno felici di sapere che macOS Sonoma introduce una "Game Mode" anche su Mac e Macbook. Quest'ultima può essere attivata direttamente dalla barra dei menu del PC e fornisce accesso prioritario alle risorse di GPU e CPU al gioco a cui state giocando, bloccando tutti i processi in background quando necessario. Non si tratta certo di una rivoluzione nel gaming su Mac, ma è pur sempre un primo passo nella giusta direzione!