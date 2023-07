Cinque interessanti funzionalità di Foto che arriveranno con iOS 17

Le nuove funzioni di iOS 17 per l'app Foto sono tantissime: dopo aver scoperto che il nuovo sistema operativo di Cupertino vi permette di leggere meglio le etichette dei vestiti, vediamo ora altre cinque ottime feature di Foto in arrivo a settembre con l'update ad iOS 17.

La prima farà sicuramente felici tutti gli amanti degli animali: stiamo parlando di Pet Recognition, che, come spiega il nome, permette di scandagliare in automatico le foto alla ricerca del vostro animale domestico. La feature è del tutto simile alla funzione "Persone" di Foto, che ricerca i volti ricorrenti nelle fotografie salvate sull'iPhone. Tuttavia, questa volta essa viene utilizzata per cani, gatti e altri animali da compagnia, e non solo sugli esseri umani.

La seconda nuova funzione di Foto per iOS 17 è il taglio automatico delle fotografie. La possibilità di ritagliare le immagini scattate con la fotocamera esiste da lungo tempo su iOS, ma solo con iOS 17 il taglio diventa "automatico". Per attivarlo, vi basterà effettuare lo zoom che desiderate ottenere sulla foto, aprire il menu di modifica e cliccare sul pulsante "ritaglia": semplicissimo!

Inoltre, come per magia, dalle fotografie scattate al cibo potrete estrapolare la ricetta utilizzata per il piatto che avete immortalato. Foto per iOS 17 saprà infatti riconoscere quando il soggetto che avete inquadrato era un cibo o una bevanda e userà la ricerca per immagini per capire di cosa si tratti: incrociando i dati della foto con quelli reperiti online, potrete scoprire la ricetta alla base del piatto che state mangiando o del drink che state bevendo.

La quarta novità è più nascosta, ma vi permetterà di ottenere scatti decisamente migliori rispetto ad iOS 16. Nell'app fotocamera, infatti, troverete un'apposita griglia per "raddrizzare" la fotografia, assicurandovi di effettuare scatti paralleli o perpendicolari al terreno. Finora, ad aiutarvi a "raddrizzare" i vostri scatti c'era solo un crocino di difficile lettura: ora, invece, sarà una linea retta a tutto schermo a indicarvi come orientare il telefono per ottenere un'immagine perfetta.

Infine, la quinta novità dell'app Foto non è ancora stata svelata da Apple, ma è stata reperita da Macrumors nella beta di iOS 17. Essa vi permette di fotografare segnali lampeggianti e spie luminose sul cruscotto dell'auto e, tramite la ricerca visiva sul web, di identificare quale problema del veicolo è connesso al segnale. Perfetto per chi teme di rimanere in panne nel bel mezzo di un lungo viaggio.