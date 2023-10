Cinque interessanti funzionalità di watchOS 10 che potreste esservi persi

Il nuovo watchOS 10 è disponibile già da qualche settimana sugli smartwatch compatibili e continuiamo a spulciare quelle che sono le novità e funzionalità più interessanti integrate dal colosso di Cupertino nel nuovo sistema operativo. Ne abbiamo scelte per voi cinque.

La prima riguarda Apple Watch Ultra. watchOS 10 infatti porta il nuovo quadrante Modulare Ultra che, come il quadrante Wayfinder, supporta la modalità notturna automatica. Coloro che hanno impostato uno dei quadranti in questione avranno sicuramente notato che nelle ore notturne il colore predominante diventa il rosso: in precedenza la modalità notturna si poteva attivare ruotando la digital crown.

Interessante anche la funzionalità integrata nell’app Timer che consente di impostare più timer in contemporanea: questa feature è particolarmente utile in ambito sportivo.

Non tutti sanno che tramite watchOS 10 è possibile anche regolare la luminosità della torcia, quando attivata, semplicemente ruotando la digital crown su e giù.

Tramite il centro di Controllo, su Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2 è anche possibile localizzare facilmente il proprio iPhone in quanto i dispositivi condividono lo stesso chip Ultra Wideband di iPhone 15: di conseguenza è possibile anche affidarsi alla funzione Precision Finding per localizzarlo con precisione.

Infine, segnaliamo che anche su watchOS 10 è possibile godere della funzionalità di consultazione da offline delle Mappe di Apple.