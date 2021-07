Cinque libri a tema tecnologia da leggere durante l'estate 2021

Quando si parla di libri da leggere durante l’estate la scelta varia dai gialli alle biografie, passando per romanzi rosa, raccolte di poesie e, nel caso degli studenti universitari, qualche “mattone” di medicina, matematica, diritto o quant’altro. Esistono, però, anche interessanti letture a tema tecnologia che qualcuno potrebbe apprezzare.

In questa occasione, dunque, abbiamo pensato di proporvi cinque libri per l’estate 2021, rilasciati nel corso degli ultimi anni da scrittori italiani e non solo, alcuni un po’ più tecnici e altri più facili da comprendere. In seguito troverete la lista:

Sono un ottimista globale, di Bill Gates e Massimo Franco . È quasi doveroso iniziare con la conversazione tra il padre di Microsoft e Massimo Franco, dato che Bill Gates stesso ci ha consigliato alcuni libri da leggere nell’estate 2021. Risale al 2017, ma è senz’altro ancora una lettura piacevole per conoscere meglio il gigante statunitense noto ormai come “ottimista globale, utopista impaziente, riluttante imperatore contemporaneo” in seguito alla creazione della Bill & Melinda Gates Foundation e poi del Global Fund. Lo trovate su Amazon a 7,60 Euro.

