Cinque lune di Giove ottengono nuovi nomi ufficiali, ecco quali

Oltre ad essere il più grande pianeta del sistema solare, Giove ha anche il maggior numero di satelliti, con ben 79 lune. Così, un concorso organizzato dalla Carnegie Institution for Science, con l'approvazione dell'Unione Astronomica Internazionale (UAI), ha provveduto a cercare nuovi nomi per cinque di questi corpi celesti, scoperti nel 2017.

I nomi dei cinque satelliti erano originariamente S/2017 J4, S/2018 J1, S/2003 J5, S/2003 J15 e S/2003 J3, e sono stati rinominati ufficialmente in Pandia, Ersa, Eirene, Filofrosine ed Eufeme. Tradizionalmente, l'UAI assegna un nome temporaneo agli oggetti appena trovati (come pianeti e lune) prima di elaborare un processo per assegnare un nome permanente.



I partecipanti al concorso hanno dovuto fare i conti con i requisiti tecnici dettati dalla IAU: niente nomi di personaggi attualmente in vita, nessun nome commerciale, nessun nome simile a quello di altri corpi celesti, la lettera finale del nome deve coincidere con la direzione dell'orbita lunare e tanto altro.



"Ci sono molte regole quando dobbiamo dare un nome alle lune", ha detto l'astronomo della Carnegie Scott Sheppard. In particolare "le convenzioni di denominazione gioviane richiedono che le sue numerose lune siano chiamate con il nome di personaggi della mitologia greca e romana che erano o discendenti o consorti di Zeus o Giove."



Pandia (precedentemente S/2017 J4) è il nome della figlia di Zeus e della dea della luna Selene. Ersa (S/2018 J1) è la sorella di Pandia, un'altra figlia di Zeus e Selene. Eirene (precedentemente S/2003 J5) è invece il nome della dea della pace, figlia di Zeus e Themis. Filofrosine (S/2003 J15), la nipote di Zeus, è uno spirito di gentilezza, benvenuto, amicizia e benevolenza, è inoltre il membro più giovane delle Grazie. Infine, Eufeme (S/2003 J3), nipote di Zeus e la sorella di Filofrosine, è il nome di una ninfa, nutrice delle muse.