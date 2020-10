Ecco i cinque modi in cui la razza umana potrebbe estinguersi

Sul nostro pianeta ci sono state ben cinque estinzioni di massa che hanno portato - ogni volta - la vita al limite. Non solo, perché nel corso della longeva esistenza della Terra anche altri eventi minori hanno segnato profondamente il destino di alcune specie. Ecco quindi i cinque modi in cui la razza umana potrebbe estinguersi.

Il primo (di tanti!) pericolo per noi esseri umani è qualcosa non visibile a occhio nudo: un virus. Siamo stati messi in ginocchio dal coronavirus quest'anno e ciò dimostra quanto siamo vulnerabili a una minaccia del genere. I modi per prevenire future malattia sono tanti e, sicuramente, quello di smettere di interferire con la vita selvatica è uno di questi.

Una minaccia in cui siamo totalmente preparati, invece, è quella dell'eruzione di un super vulcano, come la Caldera di Yellowstone (sì, esiste davvero e non è un'invenzione dei "disaster movie"), che potrebbe pompare fuori così tanta cenere da bloccare il Sole, mandando la Terra in un'era glaciale lunga secoli.

Un altro possibili modo, secondo gli esperti, è quello del nostro sterminio da parte dell'intelligenza artificiale. Le stime più favorevoli ci indicano che nei prossimi decenni arriveremo a un'IA intelligente come un essere umano. Non solo: perché potrebbe diventare molto più intelligente e non saremo in grado di comprendere il suo pensiero più di quanto un cane possa comprendere il nostro. Questa idea è condivisa da molti scienziati nonché da Elon Musk.

Gli altri possibili modi con cui l'umanità potrebbe estinguersi riguardano l'apocalisse nucleare, con un effetto praticamente simile a quello di un supervulcano, e la resistenza agli antibiotici - che si sente parlare sempre più spesso. La prescrizione eccessiva di antibiotici, combinata con l'industria della carne che effettua iniezioni di routine di antibiotici nei suoi animali, ha generato un numero crescente di superbatteri immuni ai nostri farmaci più potenti. Secondo l'OMS, questi batteri potrebbero fare 10 milioni di morti all'anno dal 2050.