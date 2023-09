Cinque modi per utilizzare l'iPad e l'iPhone col Mac

Se, oltre ad aver scoperto come sincronizzare i contatti Google sul Mac, siete ancora curiosi di sapere qualche trucchetto sui vostri dispositivi Apple, siete nel posto giusto: ecco cinque modi per far "parlare" meglio iPhone, iPad e Mac.

L'ecosistema Apple, infatti, ormai conta tantissime opzioni e feature esclusive, che poggiano in larga parte sul Cloud e sulle tecnologie proprietarie. Avendo a disposizione più device con la mela sulla scocca, poi, si potranno ottenere anche ulteriori benefici. Uno tra tutti? Pur ricordando che potete firmare documenti direttamente con l'iPhone, forse non tutti sapranno, ad esempio, che si può tranquillamente apporre la propria firma su un file presente nel Mac sfruttando l'iPad come se fosse una tavoletta grafica, utilizzando il dito oppure meglio ancora Apple Pencil tramite la feature MarkUp.

Allo stesso modo, su Apple Notes potete disegnare liberamente in una nota di testo tramite il vostro iPad con Apple Pencil. Non dovrete fare altro che creare un nuovo file e con il tasto destro scegliere "Inserisci da iPhone o iPad".

Sempre a proposito di documenti, potete utilizzare il vostro iPhone o iPad come un vero e proprio scanner, sempre tramite note e sempre tramite il medesimo sottomenu. Invece di aggiungere un disegno, però, dovrete scegliere l'opzione per scannerizzare un documento.

Un'altra interessante funzionalità che mette in comunicazione i vostri Mac e iPad compatibili con "Sidecar" è quella che consente di utilizzare l'iPad come schermo aggiuntivo, spostando intere finestre dal desktop del Mac sul display del tablet. Per attivarla, non dovrete fare altro che spostare il cursore del mouse sul tasto verde della finestra da spostare e scegliere, tra le varie opzioni, "Sposta su iPad".

Infine, una delle più interessanti funzionalità dell'ecosistema Apple è sicuramente Handoff, che consente di riprendere il lavoro lasciato a metà su un device... su un altro!

Tutti i dispositivi Apple, per usare Handoff, devono soddisfare i requisiti di Continuity; dopodiché, basterà attivarlo sui device in cui avete attivato il vostro ID Apple. Su Mac, andate su Impostazioni di Sistema > Generali > AirDrop e Handoff; su iOS e iPadOS, invece, Impostazioni > Generali > AirPlay e Handoff.