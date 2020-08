Cinque mosche appena scoperte sono state chiamate come alcuni eroi Marvel, ecco quali

I ricercatori dell'agenzia scientifica federale australiana (CSIRO) hanno descritto cinque specie precedentemente sconosciute di "mosche assassine" e le hanno rinominate attingendo a piene mani dall'Universo Marvel.

Una mosca con segni rossi e neri sul suo addome, per esempio, è stata chiamata come Deadpool, la cui maschera sembra praticamente identica alla parte centrale della mosca. "Abbiamo scelto il nome Humorolethalis sergius", afferma l'entomologo CSIRO Bryan Lessard in una nota. Il nome è "Derivato dalle parole latine humorosus, che significa bagnato o umido, e lethalis che significa morto."

I nomi non finiscono qui e ce ne sono altri quattro:

La " mosca vedova nera " (Daptolestes feminategus);

" (Daptolestes feminategus); La " mosca Thor " (Daptolestes bronteflavus), significa tuono biondo;

" (Daptolestes bronteflavus), significa tuono biondo; La " mosca Loki ", (Daptolestes illusiolautus), significa inganno elegante;

", (Daptolestes illusiolautus), significa inganno elegante; La "mosca Stan Lee" (Daptolestes leei), i cui occhi neri e baffi bianchi ispidi assomigliano al famoso creatore di fumetti.

Queste mosche si nutrono principalmente di altri insetti, mettendosi spesso in agguato prima di attaccare le prede con la loro pericolosissima saliva neurotossica. Fanno parte della famiglia degli Asilidae, che comprende circa 7.000 specie. Insomma, sicuramente dei nomi davvero originali per queste creature, ma non è la prima volta che succede: un serpente - recentemente scoperto - è stato chiamato, ad esempio, come un famoso personaggio di Harry Potter.