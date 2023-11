Cinque nuove funzioni di iOS 17.2 da non sottovalutare

Vi abbiamo già spiegato che iOS 17.2 sarà un maxi-aggiornamento per tutti gli iPhone compatibili: il nuovo sistema operativo di Apple, infatti, promette di portare con sé tante nuove feature e opzioni di personalizzazione. Ecco dunque le cinque nuove funzioni di iOS 17.2 che nessun utente Apple dovrebbe sottovalutare!

Partiamo con l'app di Journaling di iOS 17: quest'ultima è stata presentata alla WWDC come una delle principali novità in arrivo con iOS 17, ma non è stata lanciata da Apple né con la prima versione del sistema operativo né con l'aggiornamento ad iOS 17.1. Ora, però, sembra essere la volta buona: il software vi permetterà di tenere un diario digitale delle vostre giornate, includendo brevi testi, link, immagini, video, audio, adesivi e persino itinerari percorsi a piedi e mappe.

L'altra grande novità, questa volta in arrivo solo su iPhone 15, è la funzione di traduzione automatica connessa al pulsante azione. Con quest'ultima, l'Action Button di iPhone 15 riceve una nuova feature, che permette di attivare con un solo tocco il traduttore automatico, in modo da rilevare la voce del vostro interlocutore in una lingua straniera e da trasformarla in tempo reale in inglese, francese, italiano o in un'altra delle numerose lingue supportate.

Terza feature da considerare è il revamp collaborativo di Apple Music. Il servizio di streaming musicale di Cupertino, infatti, si dota delle playlist condivise (o "collaborative", che dir si voglia), che permettono a più persone di aggiungere, modificare e riordinare le canzoni in una singola playlist. Per di più, arriva anche la playlist "preferiti", dove vengono inserite in automatico tutte le canzoni che avete salvato con una stellina (quest'ultima introdotta tra le novità di iOS 17.1).

Su iMessage è in arrivo la Contact Key Verification. Si tratta di una funzione di sicurezza che sarà veramente utilissima ad alcune nicchie di utenza ben precise, come politici, giornalisti, attivisti e diplomatici attivi in Paesi a rischio: come potete leggere nel nostro mini-approfondimento sulla Contact Key Verification di iOS 17.2, la funzione permette di verificare l'identità del vostro interlocutore prima di iniziare a scambiare messaggi con lui o con lei.

Infine, come ampiamente prevedibile, iOS 17.2 introduce nuovi widget nella Homepage di iPhone e nella sua schermata di blocco. I nuovi widget riguardano in particolare le app Meteo e Orologio, e vi permettono di tenere sott'occhio l'andamento delle previsioni del tempo per la giornata in corso e gli orari di alba e tramonto, oppure di avere un orologio digitale (e non più solo analogico) di grandi dimensioni nella vostra Home.