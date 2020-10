Ecco le cinque opere che resero Renoir padre dell'impressionismo

Pierre-Auguste Renoir fu una figura importantissima per l'arte e per il movimento impressionista del XIX secolo, insieme ai colleghi Claude Monet, Edgar Degas e altri ancora. Conoscere le sue opere più importanti ci può portare in un viaggio suggestivo e pregno di cultura.

Renoir acquistò popolarità al suo tempo grazie alla sua prima mostra dove espose le opere impressioniste, nel 1874, questo lo rese celebre e richiesto in tutto il paese. L'uso del colore di Renoir, nelle strepitose rappresentazioni di luce - fulcro del movimento impressionista - lo rende tutt'oggi uno dei più incredibili pittori dell'intera storia dell'arte. Scopriamo insieme quali furono i cinque dipinti che lo resero il grande maestro che conosciamo.

Ballo al moulin de la Galette fu probabilmente il più grande capolavoro di Renoir, acclamato dalla critica e anche dal resto del mondo. L'importanza dell'opera sta nell'impeccabile rappresentazione impressionista quando il movimento era ancora agli albori, la maestria e consapevolezza nell'uso dei colori utilizzando soltanto la luce nella figurazione della scena, l'incredibile realismo nel mostrare la vita di tutti i giorni dei francesi, in particolare del quartiere parigino di Montmartre.

La colazione dei canottieri venne presentato alla settima mostra degli impressionisti e fu fin da subito un successo. Renoir in questa opera rappresentò tutti i suoi soggetti preferiti, le nature morte, i ritratti di uomini comuni che trascorrono tempo assieme, divertendosi e le scene en plain air, un metodo pittorico molto amato dagli impressionisti che sta nel cogliere le sfumature più impercettibili della luce all'esterno.

Nella Danza di Bougival, Renoir cattura due suoi amici, Suzanne Valadon e Paul Lhote, in un eterno dipinto. La coppia balla e si stringe mentre le guance timidamente arrossate mostrano la passione e l'intimità di quel momento di festa. Ai loro piedi, Renoir rappresentò piccoli dettagli come le sigarette, i fiammiferi spenti e i fiori. Bougival era una zona molto amata dagli impressionisti per dipingere, un famoso luogo di svago per i cittadini.

Le due sorelle di Renoir mostra due giovani donne, una ragazza e una bambina, in posa accanto ad un cesto di lana, scelta curiosa dell'artista che ha sempre prediletto momenti di vita quotidiana, di movimento, di realismo. Renoir prestò molto tempo alla lavorazione dell'opera, non si sentì completamente soddisfatto finché tutti gli elementi, dai gomitoli di lana, al panorama, alle decorazioni sul capo delle fanciulle non fosse in perfetta armonia.

Per ultimo non potevamo che presentare il dipinto più aspramente criticato, controverso di Renoir: Le bagnanti. L'artista trascorse diversi anni in giro per il mondo e fece un salto anche da noi, in Italia, per ammirare le opere degli artisti che più stimava, Tiziano e Raffaello, maestri del Rinascimento italiano, la cui icona più celebre è il David di Michelangelo. L'impronta della cultura classica è ben evidente ne Le bagnanti e lo si legge nelle forme delle donne con corpi scultorei e definiti, mantenendo tuttavia lo sfondo stilisticamente impressionista. Quando venne presentato, dopo quattro anni di lavoro, l'opera venne etichettata come un rifiuto dell'impressionismo, una vergogna. Al contrario, la critica recente ha visto nel dipinto un sublime incontro tra arte classica e moderna.