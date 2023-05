Cinque possibili usi di un vecchio computer che non volete buttare via

È arrivato quel momento dell'anno, quando decidete di spolverare lo sgabuzzino e vi trovate tra le mani cimeli tecnologici di un'era fa. Quel vecchio portatile però ancora funziona: ecco, quindi, cosa fare con un vecchio PC, con qualche spunto più o meno interessante.

Sono davvero tantissimi i modi in cui un vecchio PC (con sufficiente potenziale di calcolo) può esservi ancora utile, a partire dal classico utilizzo come "muletto" per le attività più disparate. Il nostro consiglio è quello di concentrarvi sui vecchi PC con una soglia minima di efficienza energetica, soprattutto se parliamo di utilizzi che prevedono di tenerli accesi per un cospicuo quantitativo di ore.

A questo proposito, potreste usarlo come NAS senza dover acquistare costosi dispositivi dedicati e dando in pasto alla vostra rete privata i suoi drive per accedervi da altri device come il vostro PC attuale o lo smartphone. Su Windows potrete trovare utili software come Resilio Sync, ma potrebbero interessarvi anche Sistemi Operativi dedicati, come TrueNAS.

Un utilizzo decisamente più generoso ma non meno utile è quello di donare il suo potenziale di calcolo alla rete per consentire a centri di ricerca di attingerne per i propri scopi. Ci sono tanti progetti interessanti da cui potreste lasciarvi affascinare, tra cui quello che cerca di risolvere tre codici redatti con la macchina Enigma e ancora mai risolti, ma anche progetti scientifici come MindModeling@Home e MilkyWay@Home, con il primo che lavora a una maggiore comprensione della mente umana e il secondo a una ricostruzione in 3D della nostra galassia.

Un po' retrò è invece la possibilità di rendere il vostro vecchio PC un server di gioco per il vostro titolo preferito. Steam ha uno strumento dedicato per una lunga lista di giochi, ma alcuni titoli, come per esempio Minecraft, Call of Duty 2 e Modern Warfare (del 2007) hanno dei client ufficiali.

Ultime due chicche che ci sentiamo di condividere riguardano l'utilizzo come centro di intrattenimento. Da un lato potreste utilizzarlo come media center vero e proprio sfruttandolo magari su una TV priva di funzionalità Smart con tastiera e mouse wireless o, meglio, con un telecomando bluetooth dotato di tastiera e trackpad, a patto che il vostro PC sia ovviamente compatibile.

Se, invece, siete appassionati di retro-gaming, la mossa più ovvia è quella di passare in rassegna il vostro backlog e recuperare i titoli meno esigenti o semplicemente più datati, ancora meglio dedicando a questo PC una postazione dedicata sotto alla TV in salotto e con un paio di gamepad wireless a corredo.