Cinque possibili utilizzi della barra di ricerca di Google che potrebbero sorprendervi

Sapevate che ora potete generare immagini con l'IA dalla barra di ricerca di Google? Se la risposta è no, forse non conoscerete nemmeno questi cinque utilizzi "nascosti" della Search Bar di Google, che però possono rivelarsi utilissimi per il lavoro, per la creatività o semplicemente per staccare la testa per qualche minuto.

Lanciare dadi e monete

Ebbene sì: Google lancia dadi e monete per voi. Per lanciare un dado vi basterà scrivere nella barra di ricerca "lancia un dado" e premere invio: il browser farà tutto per voi e vi mostrerà il risultato. Ancora meglio, potete scegliere quale tipo di dado tirare (quelli supportati vanno dal D4 al D20, ma potete anche aggiungerne di personalizzati), oppure potete più semplicemente lanciare una moneta con il browser scrivendo "testa o croce".

Giocare a Pac-Man

Pac-Man è un'icona della cultura pop: per celebrare il 40° anniversario del videogioco di culto, Big G ha implementato Pac-Man nella barra di ricerca di Google. Per accedere alla funzione vi basterà digitare "pac-man" e premere invio. Nella pagina che si aprirà in seguito potrete giocare una partita al popolare arcade di Bandai Namco. Perfetto se avete qualche minuto libero e volete staccare la testa dal lavoro.

Avviare un metronomo

Se siete dei musicisti, questa funzione fa proprio al caso vostro: scrivendo "metronomo" nella barra di ricerca di Google, infatti, si aprirà una pagina nella quale potrete impostare i battiti per minuto del vostro metronomo digitale e farlo partire per accompagnarvi nei vostri esercizi al pianoforte o con qualsiasi altro strumento musicale.

Selettore di colori

Dalla musica al design: scrivendo "selettore di colori" nella barra di ricerca, infatti, si aprirà un'UI che vi permetterà di identificare qualsiasi colore desideriate nello spettro esadecimale. Fatto ciò, potrete copiarne il codice in esadecimale, in RGB, in CMYK, in HSV e in HSL. Utilissimo per artisti, illustratori e designer.

Creare i vostri emoji

Emoji Kitchen è una delle tante feature di GBoard che spesso passano inosservate su smartphone. Tuttavia, quest'ultima può darvi dei risultati davvero interessanti, a patto che siate disposti a sperimentare un po'. scrivendo "Emoji Kitchen" nella barra di ricerca di Google aprirete un'interfaccia per browser che vi permetterà di combinare tra loro diverse emoji, utilizzando l'IA per unirle in uno sticker che potrete poi copiare e incollare nelle app supportate.