Cinque possibilità per capire se qualcuno sta spiando il vostro smartphone

Dopo avervi insegnato a capire se il vostro PC Windows è affetto da uno spyware, è arrivato il momento di svelarvi una serie di indizi che potrebbero rivelarvi che qualcuno sta spiando il vostro smartphone mediante un'app che avete installato (magari per errore o senza accorgervene) o tramite altri sistemi.

Diversi sono i segnali della presenza di uno spyware su uno smartphone Android: molti di questi, per la verità, possono indicare anche altri tipi di malware, non necessariamente mirati a rubare i vostri dati e le vostre informazioni personali. Se vi accorgete che il vostro device presenta uno o più dei "sintomi" elencati, la cosa migliore da fare potrebbe essere resettare lo smartphone Android seguendo la nostra guida dedicata.

Se qualcuno vi sta spiando, che si tratti di un anonimo malintenzionato del web o di una persona che conoscete, probabilmente questi utilizzerà uno spyware o un software di tracking per tenervi sotto controllo. Queste app funzionano in background e si attivano dopo ogni avvio del vostro smartphone: se notate un consumo insolitamente elevato della batteria del dispositivo, dunque, la colpa potrebbe essere proprio di un'app di monitoraggio delle vostre attività.

Parimenti, anche un consumo eccessivo della connessione dati potrebbe indicare la presenza di uno spyware sullo smartphone: questi software, infatti, inviano costantemente i vostri dati a chiunque vi stia spiando. Difficile accorgersi del flusso di dati su una rete Wi-Fi, ma se vi trovate fuori casa è possibile che il vostro piano dati risenta di questa continua trasmissione di informazioni riservate.

Anche una memoria dello smartphone improvvisamente piena o un surriscaldamento del device potrebbero indicare la presenza di uno spyware. In particolare, se il vostro dispositivo si scalda eccessivamente quando non lo state usando, un reset potrebbe mettervi al sicuro dalle attenzioni indesiderate di qualche malintenzionato. Occhio infine ai riavvii automatici e improvvisi del telefono: anche in questo caso, si tratta di indicatori della presenza di spyware e malware installati sullo smartphone.