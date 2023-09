Cinque possibilità per ridurre le interferenze del Wi-Fi

Dopo esserci occupati delle differenze tra 2,4 e 5 GHz nella scelta della banda migliore da utilizzare nella propria rete domestica per connettere i propri dispositivi, torniamo a parlare di reti WiFi per cercare di comprendere in che modo ridurre le interferenze.

Il primo consiglio riguarda ovviamente l'ubicazione del router. Cercate di disporlo sempre in una zona centrale dell'abitazione, in modo tale che non abbia troppi ostacoli da affrontare prima di raggiungere gli angoli più remoti dell'abitazione.

Sempre a tal proposito, molti utenti ed esperti suggeriscono di disporre il router lontano da oggetti metallici e, banalmente, di non tenerlo poggiato per terra.

Se il problema occorre anche a pieno segnale, allora potrebbe essere utile provare a cambiare canale sul router. Per farlo dovrete entrare nella sua pagina di configurazione e scegliere, tra le impostazioni specifiche sul WiFi, un canale diverso da quello attuale. Cambiate canale finché non ne trovate uno che vi consenta di navigare senza problemi o affidatevi ai suggerimenti del vostro operatore per andare maggiormente sul sicuro.

Un altro consiglio è quello di aggiornare il dispositivo all'ultima versione del firmware disponibile. Molto spesso, capita che sia proprio questo il problema che limita la corretta funzionalità della vostra rete.

Infine, se il vostro device è dotato di un modem bibanda, cambiate da 2,4 a 5 GHz o viceversa, poiché, se è solo un device ad avere problemi, è molto probabile che la banda in uso sia molto affollata.