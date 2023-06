Cinque problemi comuni di Instagram e come risolverli facilmente

Dopo avervi insegnato a tenere sotto controllo la sicurezza di Instagram, vi spieghiamo come risolvere cinque dei problemi più comuni del social network di Meta. D'altro canto, Instagram è amatissimo, ma ha anche dei bug che possono risultare piuttosto problematici per molti utenti: ecco come aggirarli ed evitarli.

Vi è mai capitato di scattare la foto perfetta o di girare un video mozzafiato solo per poi scoprire che, una volta caricato, questo diventa sfuocato, a bassa risoluzione, distorto o persino capovolto? Per evitare che il problema si verifichi, ricordatevi di tenere Instagram aggiornato all'ultima versione del software e di avere una buona connessione di rete. Cancellate e ripubblicate il post o la storia che non si vede bene quando siete certi di trovarvi in presenza di una rete mobile ottimale, e soprattutto ricordatevi di disattivare il toggle "riduci uso dei dati mobili" nelle Impostazioni della piattaforma.

Se Instagram non vi permette di seguire qualcuno, il miglior consiglio che vi possiamo dare è quello di aspettare. Spesso, infatti, l'applicazione blocca la possibilità di seguire nuovi account ad alcuni profili che hanno compiuto azioni "sospette" come seguire molti altri utenti in un breve lasso di tempo. Solitamente, il problema si risolve da solo nel giro di qualche minuto. In alcuni casi, chiudere l'app di Instagram aiuta a ridurre il timer del "ban" della piattaforma. Altrimenti potete usare una rete VPN e verificare che la vostra connessione di rete sia ben funzionante.

In altri casi, invece, è possibile che Instagram vi butti fuori dal vostro account su smartphone senza un motivo preciso. A volte l'app lo fa per tutelare la vostra sicurezza e verificare la vostra identità, mentre in altri casi si tratta solo di un problema di cache: seguite la nostra guida su come pulire la memoria cache di Instagram per liberarvi del bug.

Se il feed di Instagram non si ricarica, o addirittura vi appare il messaggio di errore "impossibile aggiornare il feed", il problema potrebbe essere la vostra rete internet: provate a riavviarla! Se il problema non si risolve, la cosa migliore da fare è chiudere e riavviare l'app, ma anche ripulire la cache del social network.

Infine, se ormai siete diventati dipendenti dai Reel di Instagram e non volete più visualizzarli per immergervi nel lavoro e nello studio, c'è un modo per farlo. Visualizzando l'applicazione dal browser, sia da PC che da mobile, infatti, tutti i Reel presenti nel feed non verranno più visualizzati. Ovviamente, però, questi ultimi resteranno accessibili nell'apposita sezione ad essi dedicata.