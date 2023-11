Cinque programmi che non possono mancare sul vostro PC Windows

Il maxi-aggiornamento a Windows 11 23H2 è arrivato un paio di giorni fa a tutti gli utenti con un PC compatibile. Qualcuno potrebbe aver colto la palla al balzo per fare pulizia nella memoria del proprio laptop o desktop ed eliminare i programmi inutili. Ma quali sono i software imprescindibili per un PC Windows? Eccone ben cinque!

Partiamo con le basi: senza un buon browser, non si va da nessuna parte. E spesso, sfortunatamente, Microsoft Edge non è la scelta migliore per gli utenti. Ciò non significa ovviamente che il browser del colosso di Redmond sia da buttare: al contrario, le sue funzioni legate all'IA possono rivelarsi utilissime per alcuni utenti. Tuttavia, vi consigliamo di installare anche Google Chrome o Opera sul vostro PC, giusto per sicurezza.

Potete invece rivolgervi a Microsoft per i programmi per la produttività. Sì, lo sappiamo: Microsoft Office è a pagamento, e non costa neppure poco. Però senza Word, Excel e PowerPoint non si va da nessuna parte, specie nel mondo del lavoro. Le alternative gratuite ad Office ci sono, ma nella maggior parte dei casi i vantaggi garantiti dalla suite di Microsoft sono impareggiabili.

Dopo aver creato i vostri file, però, potreste volerli conservare al sicuro, magari sul cloud. Sotto questo punto di vista, le alternative sono molteplici e più o meno tutte si equivalgono: se avete un PC Windows e uno smartphone Android, OneDrive o Google Drive faranno per voi; viceversa, se il vostro smartphone utilizza iOS come suo sistema operativo, il consiglio è quello di rivolgervi ad iCloud. In tanti utilizzano ancora Dropbox, che di per sé non è una pessima soluzione: negli ultimi tempi, però, il servizo è rimasto indietro rispetto ai competitor.

Il quarto essential per il vostro PC Windows è invece un ex-aequo tra Adobe Reader e VLC Media Player. Le due app non c'entrano assolutamente nulla l'una con l'altra, ma per la maggior parte degli utenti hanno la medesima utilità: si tratta di software "di servizio", pensati cioè per aprire file con estensioni ben precise, come i PDF o i video e gli audio. Raramente vi troverete ad aprire Adobe Reader o VLC per altri motivi, ma essi rappresentano ancora un must have su ogni PC.

Il quinto software essenziale per il vostro PC, invece, è un antivirus. A questo giro, però, non dovrete scaricare nulla dal web, né tantomeno dovrete sborsare un soldo per proteggere il vostro computer: il miglior antivirus per Windows 11 è Microsoft Defender, che si trova preinstallato nel sistema operativo del colosso di Redmond. Ricordatevi semplicemente di attivarlo e il vostro PC sarà al sicuro da qualsiasi minaccia!