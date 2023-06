Cinque programmi ormai essenziali per un Mac nel 2023

Dopo aver scoperto come velocizzare l'avvio del Mac, vi proponiamo ora un'altra guida imprescindibile per sfruttare al 100% le macchine di casa Apple. Nello specifico, ci concentreremo sui cinque programmi ormai indispensabili su Mac, da affiancare alla già nutrita schiera di app preinstallate e sviluppate da Apple.

Partiamo dal browser web. Come tutti gli utenti macOS sapranno, Apple utilizza Safari come browser predefinito per Mac e Macbook. Nella nostra guida ai quattro browser alternativi a Safari da provare su Mac, vi abbiamo presentato diverse alternative al servizio preinstallato da Apple sui suoi desktop e laptop: dovendo restringere la scelta ad un solo programma, però, non possiamo che consigliarvi Google Chrome, che d'altro canto rappresenta la scelta di gran parte degli utenti su Mac quanto su PC Windows.

Spostandoci al settore produttività, invece, spesso Keynote, Numbers e Pages non bastano, o semplicemente non sono adatti al lavoro che vi trovate a svolgere. Inoltre, quando dovete collaborare sugli stessi documenti con utenti Windows, le app di Cupertino possono rivelarsi un serio problema. Per questo, il nostro consiglio è quello di installare la suite di Office sul vostro Mac, almeno in versione free per la visualizzazione dei file.

Un'altra app preinstallata (e spesso poco utilizzata) su Mac è Note, che vi permette di raccogliere memo rapidi e promemoria da sincronizzare poi con i vostri altri iDevice. La versione "migliorata" di Note è Bear, app perfetta per giornalisti, scrittori, studenti universitari e, in generale, per chiunque debba realizzare note, scrivere testi e prendere appunti senza badare a problemi di formattazione del testo. L'app ha anche una versione free, e può essere scaricata dall'app store di Apple.

Per tenere sotto controllo lo storage del Mac, il consiglio che vi diamo è quello di installare DaisyDisk, una comodissima utility che presenta sia una versione gratuita che una a pagamento (9,99 Euro per sempre: niente abbonamenti mensili o annuali) e che vi permette di analizzare fin nel minimo dettaglio la memoria del vostro Mac e liberarla al volo. L'app è rapidissima e ha un'interfaccia grafica estremamente gradevole e intuitiva.

L'ultima app imprescindibile per il vostro Mac è un buon servizio di storage sul cloud, magari da abbinare a quello offerto da iCloud: noi, per esempio, utilizziamo la sincronizzazione di iCloud per tutti i file salvati su Mac, iPad e iPhone (comprese foto, mail, contatti e calendari), ma come livello aggiunto di sicurezza usiamo anche la sincronizzazione di OneDrive per i nostri documenti più importanti. Se avete in programma di acquistare una licenza di Microsoft Office, avrete sempre incluso 1 TB di spazio su Onedrive. Se invece non avete la necessità di usare Word, Powerpoint ed Excel, potete semplicemente rivolgervi a Google Drive o Dropbox, le cui versioni gratuite sono più complete di quella del cloud storage di Microsoft.