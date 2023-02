Cinque segnali che vi dicono che è il momento di cambiare smartphone

Dopo aver trattato la questione delle abitudini di ricarica dello smartphone, ci soffermiamo su un altro argomento che potrebbe interessare coloro che dispongono di un dispositivo mobile ormai datato. Infatti, alcuni utenti particolarmente affezionati al proprio smartphone potrebbero tenerlo "un po' troppo a lungo".

Per questo motivo, può risultare interessante ricordarsi di cinque segnali principali che "avvertono" che sembra essere giunta l'ora di cambiare dispositivo mobile. In questo modo, un utente indeciso potrebbe infatti potenzialmente comprendere un po' più "razionalmente" se risulta effettivamente il momento di effettuare il cambio o meno.

Premesso che si tratta di una scelta personale e che là fuori ci sono alcuni utenti che riescono a usare senza pentimenti dispositivi che qualche appassionato definirebbe quantomeno "obsoleti", fonti come Gizchina hanno cercato di "mettere in piedi" una rapida lista di indicazioni che potrebbero tornare utili in questo contesto.

A tal proposito, un primo segnale che può individuare la "necessità" di cambiare lo smartphone è quando l'autonomia inizia a scarseggiare. Infatti, dopo molti anni il deterioramento della batteria può iniziare a farsi notare in modo importante, magari non consentendo nemmeno di portare a termine le classiche operazioni quotidiane. Per evitare soluzioni temporanee, si potrebbe dunque pensare all'acquisto di un nuovo dispositivo.

I problemi a livello di prestazioni, magari seguenti al più recente e "pesante" aggiornamento software, possono poi rappresentare un altro fattore in grado di accelerare la scelta, visto che lag e crash potrebbero sicuramente infastidire non poco durante l'utilizzo dello smartphone. Inoltre, i sempre più elevati requisiti delle app potrebbero non aiutare.

Un'altra questione da non sottovalutare è la costante mancanza di spazio di memoria. Nel corso degli anni lo storage interno degli smartphone è infatti aumentato in modo importante, mentre il sempre più elevato peso di giochi e app può ormai facilmente riempire la memoria offerta da un dispositivo datato. In questo contesto, puntare a un nuovo smartphone, magari con un ampio taglio in termini di storage, potrebbe essere una scelta saggia.

Uno dei fattori più "ovvi" è inoltre il termine del supporto software. Quest'ultimo giunge infatti al termine, prima o poi, per tutti gli smartphone. Non ricevere più le patch di sicurezza può risultare una questione non di poco conto, che può sicuramente rappresentare un "campanello" per quel che riguarda la possibilità di cambiare dispositivo.

Infine, l'aspetto della qualità offerta dal comparto fotografico può risultare importante, visto anche il "mondo social" in cui ci troviamo. Nel corso degli anni il progresso tecnologico ha infatti portato sul mercato, oltre ai social network, dei reparti fotografici di alta caratura in campo smartphone, anche nelle fasce più basse. Per questo motivo, dare un'occhiata, ad esempio, a indicazioni sui migliori smartphone Android sotto i 200 euro potrebbe rivelarsi una scelta intrigante.