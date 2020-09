Cinque sorprendenti curiosità su Marie Curie che forse non conoscevi!

Marie Curie, o meglio Maria Salomea Sklodowska, nata a Varsavia nel 1867 e morta a Passy nel 1934, fu fautrice - insieme Pierre Curie, suo marito, e ad Antoine Henri Becquerel - dei primi studi approfonditi sulle radiazioni, le stesse che causarono la sua morte.

Marie Curie fu la prima scienziata a vincere ben due Premi Nobel in due distinti ambiti scientifici, infatti il primo fu vinto per la fisica nel 1903, insieme al marito Pierre Curie, tre anni prima della sua morte, e al fisico Henry Bacquerel. In seguito, Curie ne guadagnò un altro per la chimica nel 1911, grazie alla scoperta degli elementi radio e polonio.

La coppia Curie non ha avuto a disposizione un vero e proprio laboratorio dove poter svolgere sperimentazioni e ricerche, tanto che il chimico Willhelm Ostwald lo descrisse come "un incrocio tra una stalla e un capannone di patate, uno scherzo pratico insomma".

Marie e Pierre ebbero una figlia di nome Irène, la quale ricevette il dottorato quando nel 1925 si unì agli studi della madre relativi alla radioattività. Dopo dieci anni, insieme al marito Fréderic, Irene ricevette il Premio Nobel per la Chimica grazie alla scoperta della sintesi di nuovi elementi radioattivi, ovvero della radioattività artificiale.

Nel 1903 Marie Curie fu la prima donna in Francia a conseguire un dottorato, successivamente, alla morte del marito Pierre tre anni dopo, Marie prese la sua cattedra, diventando la prima donna nella storia della Sorbona ad insegnare.