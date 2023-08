Cinque statistiche sui browser di cui non siete a conoscenza

Dopo aver scoperto quali sono i migliori browser alternativi a Google Chrome su PC Windows, su Mac e su smartphone, è ora arrivato il momento di dare un'occhiata ad alcune statistiche sull'uso dei browser che potreste non conoscere. Per esempio, sapete quanti sono gli utenti attivi che utilizzano Google Chrome ogni giorno?

Il dato è elevatissimo, ce lo saremmo aspettato tutti. Ma solo in pochi potrebbero aver azzeccato il vero numero di utenti attivi su Chrome con degli account Google: in totale, infatti, parliamo di 3,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Una cifra enorme! Non a caso, Chrome è il browser web più popolare del pianeta, con il 63,55% del market share su scala globale, secondo i dati di StatCounter.

In totale, il 92,3% degli utenti del web arriva da mobile, mentre poco meno del 10% proviene esclusivamente da PC. Un trend che è andato aumentando nel corso degli ultimi anni, anche se il numero di utenti che utilizzano sia un PC che uno smartphone o un tablet resta comunque molto elevato: si tratta del 65,6% del totale. Solo il 12,7% degli utenti, invece, afferma di aver utilizzato il web dalle proprie console per i videogiochi.

Ancor più intrigante è però un altro dato: di tutto il traffico da mobile, che compone gran parte degli accessi ad internet, l'88% non arriva dai browser web, ma da altre tipologie di applicazioni. Stiamo parlando di social network come Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, ma anche di videogiochi e servizi di streaming come YouTube e Spotify. Solo il 12% delle ricerche effettuate sul web, dunque, arriva dai browser.

Non solo: Chrome è il browser di gran lunga più popolare sia su Android - dove l'app ha fatto registrare ben 10 miliardi di download - che su iOS, ovviamente escludendo dalla lista Safari, in questo secondo caso. In particolare, su Android il secondo browser più popolare è quello di Samsung, con un miliardo di download. Segue invece Opera, con "soli" 100 milioni di download.

Ma in quanti ancora usano Internet Explorer? Pochi, pochissimi: secondo le stime di StatCounter, il vecchio browser di Microsoft, che ormai è stato sostituito da Edge, ha una fetta di mercato pari allo 0,18% dell'utenza complessiva, includendo sia utenti consumer che aziende e altre organizzazioni che non hanno ancora effettuato il salto di generazione.