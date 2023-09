Cinque statistiche del browser Opera che potreste non aspettarvi

Per gli appassionati di informatica di vecchia data, Opera è tutt'altro che un'app sconosciuta. Si tratta di uno dei browser web più popolari e "anziani" ancora in circolazione e, nonostante ciò, alcune sue statistiche potrebbero stupirvi.

Prima di tutto, un po' di numeri sulla sua storia: Opera nasce nel 1995 e viene pubblicamente rilasciato nel 1996, garantendo il supporto esclusivo agli utenti Windows fino al 2000, quando la società si aprì definitivamente agli altri sistemi operativi.

I dati sulla sua popolarità, invece, potrebbero lasciarvi a bocca aperta. Se, infatti, il suo anno migliore fu il 2015, Opera a oggi conta la bellezza di oltre 350 milioni di utenti attivi.

La sua maggiore diffusione, oltretutto, è localizzata in Sud America e in Africa, rispettivamente al 3,5 e al 10% circa.

Curiosamente, se su desktop Opera è oggi dietro a Firefox per diffusione, rappresenta in generale il quarto browser per popolarità superando proprio il software di Mozilla, riflettendo questi dati anche sulle statistiche di download su smartphone. Inoltre, pensate che la società ha registrato un picco nei ricavi nel Q2 2023, ottenendo un clamoroso +21% rispetto al medesimo periodo del 2022.

Era il 2019 e c'era ancora l'E3. Durante la kermesse californiana, Opera annunciò Opera GX, il primo browser per i gamer, che da solo conta almeno 20 milioni di utenti medi al mese.

Nel frattempo, per i più curiosi, sembra che Asus ROG stia lavorando a un'edizione personalizzata del popolare browser Opera GX per i "suoi" videogiocatori.