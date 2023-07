Cinque statistiche su iPad che potrebbero sorprendervi

Dopo avervi svelato come migliorare la batteria del vostro iPad, vi proponiamo una raccolta di cinque interessanti statistiche sugli iPad che vi apriranno gli occhi sui tablet di Cupertino. Per esempio, sapete quanti iPad sono stati venduti nel corso del 2022?

Certo, tutti sappiamo che il mercato dei tablet sta arrancando, ma le sue dimensioni sono spesso ignote ai più. Ebbene, Apple domina il settore dei tablet grazie ai suoi iPad, che anche lo scorso anno hanno fatto registrare delle vendite impressionanti: 61,8 milioni di unità sono state piazzate sul mercato tra gennaio e dicembre 2022, un numero da record. In totale, dal lancio del primo iPad ad oggi, Apple ne ha venduti 550 milioni in tutto il mondo: solo negli Stati Uniti, essi ammontano al 50% del mercato tablet complessivo.

In termini di ricavi, però, gli iPad sono una componente marginale del "tesoro" di Apple: essi, infatti, ammontano solo al 7,4% dei ricavi del colosso di Cupertino, almeno per quanto riguarda l'anno solare 2022. In termini assoluti, però, le cifre restano astronomiche: i ricavi generati dagli iPad nel 2022 sono infatti stati pari a 26 miliardi di Dollari.

La fama degli iPad è tale che essi sono molto più amati (e acquistati) dei tablet Samsung: su scala mondiale, infatti, i tablet di Cupertino hanno un market share del 53,55%, mentre quelli del colosso coreano si fermano al 29,55%. Seguono i dispositivi di Amazon, con il 4,01% e quelli di Huawei, con il 2,32%.

Sfortunatamente, però, gli iPad non hanno sfondato in Italia, in Germania e in Francia, che invece preferiscono i prodotti di casa Samsung: in questi tre Paesi, infatti, il market share di Apple nel mercato tablet non supera il 35%, sostanzialmente in linea con quello di Samsung (o addirittura leggermente inferiore a quest'ultima). Bilancia lo strapotere di Cupertino nel mercato australiano e neozelandese, con una fetta di mercato pari al 78% delle vendite totali di tablet nel 2022.

C'è però un dato che sicuramente in pochissimi conosceranno e che vi lascerà senza parole: solo metà delle vendite degli iPad avviene "al dettaglio", cioè ai consumatori individuali e alle famiglie. Il 50% circa degli iPad, infatti, viene acquistato da grandi aziende, istituzioni pubbliche e scuole, che si rivelano dunque essere dei clienti importantissimi per Apple.