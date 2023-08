Cinque statistiche della rivoluzione IA che vi lasceranno a bocca aperta

L'IA serve per fare i riassunti, almeno secondo Google e Amazon. Uno scopo non certo dei più nobili, questo è sicuro. Tuttavia, da quando, qualche mese fa, l'IA generativa è entrata nel dibattito pubblico, essa si è ritagliata un posto di primo piano nel mondo della tecnologia. E queste cinque statistiche legate all'IA generativa lo dimostrano.

Per esempio, sapete quante aziende già utilizzano l'IA generativa per il proprio lavoro? La percentuale è molto più alta di quanto pensiate: circa il 60% delle compagnie nel mondo utilizza l'Intelligenza Artificiale come supporto per i propri affari. Secondo i dati di Jasper AI, infatti, il 61,5% delle aziende con almeno 10 dipendenti sta testando ChatGPT, Bing AI o altri prodotti simili: il 33% li usa ogni giorno, mentre il 46% ne fa un uso più sporadico.

Ma quante sono le persone che hanno provato ChatGPT o un'altra IA generativa, anche solo per gioco? Anche in questo caso, il numero è elevato. Statista, infatti, riporta che il 12% degli adulti degli Stati Uniti d'America ha generato del testo mediante l'IA, mentre il 38% ha visto altre persone farne uso. Ciò significa che circa il 50% degli americani ha già fatto esperienza - diretta o indiretta - dell'IA generativa.

Nel mondo scolastico, i dati fanno egualmente impressione: più del 50% degli studenti del Regno Unito ha già utilizzato ChatGPT o un'altra IA per l'aiuto nei compiti a casa. Il dato scende negli Stati Uniti, dove il 33% degli studenti afferma di aver utilizzato l'IA per "sveltire" la procedura di scrittura di temi, testi e saggi per i propri studi.

Non stupisce, dunque, che il mercato dell'IA arriverà a 1,3 trilioni di Dollari di valore complessivo entro il 2032. In totale, l'IA generativa potrebbe portare all'economia globale un valore aggiunto compreso tra 2,6 trilioni e i 4,4 trilioni di Dollari nella prossima decade o poco meno. Una vera rivoluzione economica, oltre che tecnologica.

Ma non è tutto oro quel che luccica: al contrario, il raffazzonato annuncio di Google Bard e gli strafalcioni dell'IA subito dopo la sua presentazione hanno già fatto perdere 100 miliardi di Dollari a Google in termini di valore azionario. Insomma: l'IA generativa è sicuramente un settore da tenere d'occhio, ma meglio farlo tenendo i piedi per terra.