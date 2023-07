Cinque statistiche sull'intelligenza artificiale di cui non eravate a conoscenza

Dopo avervi svelato le origini e la nascita dell'intelligenza artificiale, scopriamo oggi cinque interessanti statistiche sull'IA che molti potrebbero non conoscere. Per esempio, sapete di quanto sono aumentate le ricerche legate all'intelligenza artificiale sul web dopo l'introduzione di ChatGPT?

La risposta a questa prima domanda potrebbe sorprendervi: stando a quanto riporta MSPowerUser, le ricerche web sull'IA sono aumentate del 900% negli ultimi sei mesi, ovvero nel periodo compreso tra febbraio 2023 e luglio 2023. Il merito di questo incremento verticale delle ricerche sul web legato all'IA dipende da vere e proprie rivoluzioni come il lancio di Bing AI da parte di Microsoft, ma anche dalla crescente fama di ChatGPT, Midjourney e di tutte le altre IA generative sul mercato.

Un'altra statistica che potrebbe farvi rizzare i capelli è quella relativa alle previsioni per il mercato dell'IA nei prossimi cinque anni. Secondo le stime, infatti, il settore dell'intelligenza artificiale esploderà tra il 2023 e il 2028, arrivando ad un fatturato totale di ben 107,5 miliardi di Dollari alla fine del prossimo quinquennio.

D'altro canto, l'IA sembra ormai essere entrata nelle nostre vite per rimanerci a tempo indefinito: sono ben 140 le grandi aziende che usano l'IA per le loro campagne pubblicitarie, tra cui (secondo i dati di Concured) colossi del calibro di Amazon, Starbucks, Nike e persino BMW. I dati ci dicono che circa tre esperti di marketing su quattro usano stabilmente l'IA per il proprio lavoro: ChatGPT, inoltre, potrebbe presto sostituirsi a molti content writer negli studi di comunicazione.

Dalla parte opposta, però, il 48% degli americani ritiene "sbagliato" l'uso di immagini generate dall'IA nelle campagne marketing e pubblicitarie. Un chiaro esempio di queste reticenze è stata la polemica sulla sigla di Secret Invasion, la nuova serie TV Marvel per Disney+, aspramente criticata per via dell'utilizzo di immagini generate dall'IA.

L'ultima statistica che forse non conoscete sull'IA - nonché quella di gran lunga più preoccupante - ci dice invece che il 75% degli americani teme la disinformazione generata dall'IA, specie quando quest'ultima viene usata per scopi impropri. Insomma, pare che sia ancora troppo presto per l'utilizzo dell'IA nel giornalismo: negli ultimi mesi, però, solo negli Stati Uniti sono stati ben 49 i siti web "pizzicati" ad utilizzare ChatGPT e compagnia per la redazione di notizie e articoli.