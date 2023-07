Cinque statistiche sull'iPhone che difficilmente conoscete

Se avete apprezzato la nostra raccolta di cinque statistiche poco conosciute sugli iPad, sarete sicuramente interessati a questi cinque dati sugli iPhone di cui, con ogni probabilità, non siete a conoscenza. Per esempio, sapete quanti Melafonini sono attualmente attivi in tutto il mondo?

Si tratta di una cifra impressionante: 1,5 miliardi di utenze iPhone sono attive a livello globale nel 2023, stando ai dati di MSPowerUser. Attenzione: non stiamo parlando di dispositivi venduti nel complesso, ma di utenze attive, cioè di iPhone funzionanti e connessi al web. Di questi, solo 124 milioni si trovano negli Stati Uniti: il mercato iPhone più grande al mondo - qualcuno stenterà a crederlo - è infatti quello della Cina, con 130 milioni di utenze.

Nel solo 2022, Apple ha venduto 225 milioni di iPhone: una cifra enorme, ma che non si avvicina neanche lontanamente al totale di smartphone venduti da Cupertino negli ultimi 15 anni circa. Dal lancio del primo Melafonino fino ad oggi, infatti, Apple ha venduto 2,32 miliardi di iPhone in totale.

Questa cifra, però, non tiene conto di tutte le rivendite sul mercato secondario: per esempio, negli Stati Uniti solo il 25% circa degli iPhone viene venduto da Apple, mentre il restante rientra un po' nella grande distribuzione e un po' nel mercato dell'usato. A tal proposito, gli iPhone compongono l'80% del mercato dell'usato americano nel settore della telefonia: una dominanza senza pari!

Nel settore del "nuovo", invece, Apple è la seconda azienda per market share nel mondo della telefonia, con una percentuale di mercato pari al 21%. A superarla, seppur di pochissimo, è solo Samsung, con il 22% del mercato degli smartphone: seguono, benché a grande distanza, Xiaomi, con l'11%, OPPO con il 10% e Vivo con il 7%.

Infine, tutti gli appassionati sanno che Apple ha degli adoption rate elevatissimi per i suoi sistemi operativi: chi possiede un iPhone, insomma, tende a tenerlo aggiornato alla versione più recente di iOS. In termini statistici, però, le cifre sono incredibili: il 72% degli iPhone monta iOS 16 in una delle sue varie distribuzioni.