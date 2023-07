Cinque volte in cui la tecnologia ha sostituito gli umani nel lavoro

Sono in molti a credere che l'IA causerà la perdita di molti posti di lavoro in tutto il mondo: benché attorno al tema non ci sia ancora un consenso unanime, sono diversi i casi in cui la tecnologia ha sostituito il lavoro umano, talvolta anche in settori ad alta richiesta di manodopera e "strategici". Vediamo insieme alcuni esempi.

Quando, nel 1929, il crollo della Borsa di Wall Street sprofondò il mondo nella crisi economica, alcuni importanti studiosi, come John Maynard Keynes, iniziarono a sostenere che fosse tutta colpa della tecnologia, e dei trattori in particolare. I trattori erano stati inventati nel 1902, ma il loro utilizzo divenne comune solo nel 1917, quando Henry Ford creò il suo Fordson, che finì per trovare spazio in ogni fattori degli Stati Uniti d'America. Il trattore, però, si sostituiva ai contadini umani, che all'epoca della sua introduzione erano circa il 50% degli americani. Nel giro di trent'anni, la popolazione statunitense impiegata nell'agricoltura era crollata al 10% del totale.

Vi ricordate quando gli ascensori avevano un operatore umano? Probabilmente no, perché la tecnologia li ha sostituiti da almeno un secolo. I primi ascensori si muovevano con un sistema di carrucole che doveva essere governato a mano da un operatore. Solo l'introduzione dei sistemi motorizzati e dell'elettronica ha infine portato alla sostituzione di questi concierge con delle semplici pulsantiere.

I recenti progressi nell'automazione e nella robotica hanno piano piano portato gli automi a sostituirsi agli operai in carne ed ossa in quasi tutti i settori del manifatturiero, a partire dall'automotive. L'automazione è in realtà arrivata nell'industria automobilistica già negli anni Cinquanta, e da allora il progresso non si è mai fermato: i robot hanno piano piano sostituito i lavoratori a basso e medio tasso di specializzazione, facendo crollare del 90% la manodopera del settore delle auto.

Discorso simile per gli operatori di magazzini e consegne, che ad oggi vengono in gran parte sostituiti da macchine e da processi automatizzati di recupero dei prodotti, impacchettamento ed etichettatura. Si tratta di prassi in uso ormai da tempo presso colossi come Amazon (che pure hanno una consistente fetta di operatori umani), e che potrebbe presto completarsi con i furgoncini delle consegne a guida automatica.

Ultimo (forse anche per importanza) è il vitale lavoro dei pin boys, sostituiti dai macchinari solo tra gli anni Ottanta e Novanta. I pin boys erano i lavoratori delle piste da bowling, e la loro specializzazione era quella di posizionarsi dietro ai birilli, rimetterli al loro posto dopo ogni lancio e contare i punti, rimandando indietro la palla per un nuovo strike. Un processo che, ovviamente, oggi è completamente automatizzato.