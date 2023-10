Cinque trucchi che dovreste conoscere per utilizzare macOS al meglio

Dopo avervi svelato le cinque novità più importanti di macOS Sonoma, è arrivato ora il momento di scoprire insieme cinque trucchi che possono migliorare l'esperienza utente su macOS: conoscerli tutti è importantissimo per utilizzare appieno il vostro Mac o Macbook!

Tutti gli utenti Mac sanno che effettuare uno screenshot può essere una seccatura. Per farlo, infatti, occorre cercare l'apposita utility, aprirla, tracciare un rettangolo corrispondente alla parte di schermo da fotografare e infine confermare la scansione. Tuttavia, in pochi sanno che esiste un sistema per eseguire uno screenshot dell'intero desktop del Mac con tre pulsanti: premendo SHIFT + CMD + 3, infatti, potrete eseguire al volo uno screen del desktop. Invece, premendo SHIFT + CMD + 4 potrete richiamare "al volo" l'utility per gli screenshot.

Ancora meno sono gli utenti che conoscono la funzione Angoli Attivi per Mac. Quest'ultima vi permette di impostare determinate azioni che si attivano in automatico quando passate il mouse su uno dei quattro angoli dello schermo. Si tratta di una feature salva-tempo davvero utile, che vi permette, per esempio, di accedere all'elenco app, al dock o alla Scrivania senza dover premere alcun pulsante.

Per tenere sotto controllo la vostra scrivania, però, potete anche usare la funzione di Mission Control del vostro Mac. Per attivarla, vi basterà premere il pulsante F3. Fatto ciò, tutte le finestre aperte sulla medesima scrivania verranno riordinate, e potrete cliccare su quella che desiderate utilizzare per aprirla al volo. Parimenti, da Mission Control (che è stato lanciato con OS X El Capitan) potrete passare facilmente tra una scrivania e l'altra, quando necessario.

Come su Windows, anche macOS permette di aprire le app al lancio del sistema operativo, anche se la procedura per farlo è diversa da quella del sistema operativo di Microsoft. Per impostare i software che si attivano allo startup del Mac, dovrete recarvi nelle Impostazioni, poi in Generali e in "Elementi Login". Qui, dovrete semplicemente inserire nell'elenco le app da avviare insieme al Mac: semplicissimo!

Infine, la funzione per la creazione automatica di scorciatoie da tastiera è una delle più utili per Mac, nonché una delle meno utilizzate. Per attivarla, dovete recarvi sulle Impostazioni di sistema, cliccare su "Tastiera" e poi su "Scorciatoie da Tastiera". Fatto ciò, vi si parerà davanti un elenco di scorciatoie e di sostituzioni testuali a cui potrete aggiungere manualmente anche le combinazioni più utili per voi.