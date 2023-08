Cinque trucchi per Windows 11 che potreste non conoscere

Se non vi è bastata la nuova possibilità di rimuovere le app di sistema su Windows 11, sappiate che esistono tanti altri "segreti" che potrebbero rendere più appagante la vostra esperienza di uso quotidiano del PC: eccovene cinque dei più interessanti.

Il primo e tra i più recenti è senza dubbio quello relativo alla possibilità di aprire i file RAR direttamente su Windows 11 sfruttando il supporto nativo del sistema operativo di Microsoft, aggiunto solo da qualche mese e richiesto per anni dagli utenti dell'azienda.

Non c'è più bisogno di WinRAR o simili, vi basterà solo aprire Esplora File e un clic col tasto destro del mouse per estrarre i vostri archivi preferiti.

Un altro segreto che potrebbe svoltare la vostra esperienza lo trovate tra le opzioni dell'orologio ed è pensato nello specifico per gli studenti: se faticate a trovare il ritmo per le vostre sessioni, cliccate sull'ora nell'angolo in basso a destra e premete sul comando "Concentrazione" dopo aver impostato correttamente l'intervallo di studio che desiderate ottenere. Avete capito bene, è proprio lui, il metodo del Pomodoro ufficialmente integrato all'interno di Windows 11.

Se il vostro problema è quello di avere una mezza tonnellata di app che si aprono automaticamente all'avvio di Windows e non vi va di disattivarle aprendole una per una e spulciando nelle impostazioni, aprite Gestione Attività di Windows (Ctrl + Alt + Canc) e spostatevi nella scheda relativa alle App di avvio. Potrete ordinarle sulla base dell'impatto all'avvio e scegliere di disattivare le più pesanti, oppure agire a vostra discrezione sulla base di quelle che vi danno fastidio. Non dovrete fare altro che sceglierle dalla lista, cliccare col tasto destro del mouse sul nome e scegliere Disabilita.

Un altro segreto, stavolta per chi ama la produttività, è quello di imparare a lavorare su più desktop. Non vi servono più monitor, poiché sarà Windows a gestire diversi desktop virtuali a seconda di quanti ve ne servono. Non dovrete fare altro che spostare il cursore del mouse sulla barra in basso, dove troverete accanto al box di ricerca un'icona con due rettangoli, uno bianco e uno nero. Vi apparirà una nuova schermata con tante finestre e, in basso, con i desktop attivi e un box con il "+" per crearne di nuovi.

Infine, un trucchetto per i più nostalgici, che vi consentirà di spostare la bandierina di Windows dal centro di nuovo all'angolo sinistro, proprio dove stava il tasto Start in tutte le precedenti versioni di Windows.

Non dovrete fare altro che spostare il cursore del mouse in un punto vuoto della Barra delle Applicazioni e fare clic con il tasto destro. Scegliete Impostazioni della Barra delle Applicazioni e dalla finestra che vi apparirà Comportamenti della Barra delle Applicazioni. A questo punto, si espanderà un sottomenu in cui troverete la voce Allineamento della Barra delle Applicazioni. Scegliete A sinistra e il gioco è fatto!