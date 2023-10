Cinque utili scorciatoie di Windows 11 poco conosciute

Dopo aver dato un'occhiata ad alcuni trucchi per Windows 11 che potrebbero tornarvi utili nell'utilizzo del PC, torniamo a parlare del sistema operativo di Redmond e dei suoi "segreti", stavolta rivolgendo lo sguardo alle sue innumerevoli scorciatoie: eccone 5 poco conosciute.

Una delle più utili e di recente integrazione riguarda l'accesso alla clipboard di Windows 11 per dare un'occhiata allo storico di ciò che avete salvato nel corso della sessione. Per aprire il comodo popup di gestione della clipboard, non dovrete fare altro che premere la combinazione Tasto Windows + V.

Un'altra decisamente poco nota riguarda la possibilità di attivare istantaneamente lo strumento di cattura schermata in modalità di selezione. Per farlo, senza aprire l'app e in qualunque momento, non dovrete fare altro che premere Tasto Windows + Shift + S.

Se avete un laptop con un display dalla diagonale contenuta e magari anche a una risoluzione inferiore al FullHD, potreste avere bisogno di questo trucchetto: durante l'utilizzo del vostro browser preferito, se non riuscite a visualizzare correttamente tutti gli elementi di una pagina web, premete F11 per andare a tutto schermo. Premetelo di nuovo per tornare indietro.

Una utile scorciatoia riguarda la cancellazione definitiva di un file su Windows 11. Per farlo, selezionate l'icona del file che volete cancellare e, invece di Canc, premete la combinazione Shift + Canc. Una finestra di dialogo vi chiederà conferma e così cancellerete un file senza passare dal Cestino.

Infine, come non parlare dell'assurda combinazione di tasti per aprire LinkedIn: non dovrete fare altro che premere Ctrl + Shift + Alt + Windows + L. Cambiando lettera, poi, avrete accesso ad altri programmi. Per esempio, con la X aprirete Excel.