Quattro wallpaper nostalgici per Windows 11 che ricordano i vecchi tempi

Era il 1998. Il fotografo Charles O'Rear forse ancora non ne era consapevole, ma il suo scatto nella Sonoma County di lì a poco avrebbe scritto una pagina importantissima della storia dell'informatica, divenendo lo storico sfondo di Windows XP.

Non potevamo iniziare diversamente questo breve viaggio tra alcuni nostalgici sfondi da applicare al vostro PC. Partiamo dunque con Bliss, le colline di Windows XP, che potete scaricare in alta risoluzione direttamente dal portale ufficiale di Microsoft Design.

Lo sfondo si trova in una splendida collezione "nostalgia" creata da SIX&FIVE (download diretto a questo link). Oltre allo splendido Bliss in questo remix ad alta risoluzione delle iconiche colline, sono presenti altri quattro sfondi che strizzano l'occhio al glorioso passato di Windows, come quello dedicato a Microsoft Paint o quello che guarda al leggendario Solitario.

Semplicemente stupendo, poi, quello dedicato alla figura di Clippy, la mascotte di Microsoft che ci spiegava tutti i segreti di Microsoft Office. La simpatica graffetta era andata in pensione qualche anno fa, salvo poi essere reintrodotta con tanto di annuncio del grande ritorno di Clippy su Teams (con riferimento proprio allo sfondo di cui vi abbiamo parlato).

In calce troverete anche una gallery delle quattro immagini con una leggera compressione, ma il consiglio è quello di scaricare l'archivio ufficiale per averle a risoluzione piena e utilizzarle anche su monitor 4K.