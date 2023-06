Cinture di castità: realtà o un'invenzione simbolica del Medioevo?

Se finora hai creduto che le cinture di castità fossero solo una diceria, oggi risolveremo quest’arcano, dicendoti che ti sei sbagliato! Un grande plauso va, per questo, a Mel Brooks, che ci ha aperto gli occhi con il suo film comico “Robin Hood: Men in Tights”.

La conosci la storia della cintura di castità con lucchetto in acciaio inossidabile? Per quanto strana e ridicola, c’è un fondo di verità che spiazzerà gran parte di voi curiosi.

Trattandosi di un oggetto provocatorio, misogino e assurdo, molti lo hanno ritenuto un mito. Si supponeva che gli uomini medievali usassero la cintura di castità per proteggere la virtù delle loro mogli durante i loro viaggi d’affari.

In assenza dei loro coniugi, le donne dovevano indossare questi “bikini“ di metallo che si bloccavano attorno ai fianchi e avevano delle aperture per facilitare l’igiene personale. Per quanto molti studiosi abbiano sottolineato la loro disumanità e insalubrità, supponendone la falsa esistenza, ci sono documenti che ne attestano l’effettiva presenza.

Secondo Albrecht Classen, studioso medievale, le cinture di castità sono perlopiù una barzelletta e soggetto satirico popolare. Il complesso di inferiorità sessuale maschile si tradusse, all’epoca, in svariate burle ai danni degli uomini, che venivano raffigurati sempre nelle vesti di creduloni, illusi.

Famosa è una stampa tedesca del XVI secolo che raffigurava un marito anziano che diceva addio alla giovane moglie, nuda tranne per una cintura di metallo con lucchetto. L’amante della donna, nascosto dietro la tenda, teneva in mano entusiasta la chiave che avrebbe violato il patto matrimoniale col vecchio partner.

Quindi, è giusto considerare la cintura di castità come una leggenda urbana medievale che si è radicata nella cultura grazie all’indignazione e al fascino che la sessualità esercitava sulle menti dell’epoca. Certamente, la vita medievale non era fatta di sole fanciulle rapite e intrappolate.

Tutti vorremmo fare un salto nel passato per conoscere gli aspetti più cupi e inimmaginabili di quella dimensione spazio-temporale. Forse vorremmo visitarla, ma sicuramente non riusciremmo a viverci.