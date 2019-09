Alcuni cinturini potrebbero confondere la bussola di Apple Watch 5, ecco quali

Ad una settimana esatta dalla presentazione di Apple Watch 5, emergono nuove informazioni su una delle principali novità introdotte nel dispositivo: la bussola. Apple infatti sul proprio sito web ha aggiunto un importante avvertimento per coloro che intendono acquistare un cinturino.

Con il nuovo modello dello smartwatch, infatti, la scelta diventa fondamentale proprio a causa della bussola. Il motivo è facile da intuire ed è da ricercare nelle leggi della fisica: ogni cinturino per Apple Watch dotato di una chiusura magnetica rischia di interferire con la precisione della bussola, danneggiando i dati restituiti. La bussola infatti si orienta verso il campo magnetico terrestre, e la presenza di un'altra forza di questo tipo potrebbe confonderla, generando risultati imprecisi.

Se si prova ad acquistare un cinturino con cerniera magnetica dal sito web di Apple, infatti, il produttore di Cupertino vi avviserà che "contiene magneti e può causare interferenze con la bussola su Apple Watch".

Per molti la conseguenza era ovvia, ma la compagnia americana ha comunque preferito aggiungere l'avvertimento per i meno esperti. A quanto pare l'avviso si estende a tutti i cinturini dotati di chiusura con magnete: quello in maglia milanese, in pelle, ed il modern buckle.

Per gli altri invece non si corre alcun pericolo e possono essere acquistati regolarmente. La notizia però è estremamente importante anche per coloro che sceglieranno cinturini di terze parti, per cui il fattore dovrà essere tenuto in considerazione.

Apple Watch Series 5 include il doppio della memoria interna rispetto al predecessore e sarà disponibile in Italia dal 20 Settembre.