Il cioccolato crea dipendenza: sono tutte menzogne o è la verità?

Devi sapere che nel mondo esistono milioni di persone che affermano di essere dipendenti dalla cioccolata... O forse già lo immaginavi, dato che ti si rilassano le meningi quando passi dinanzi la vetrina di una cioccolateria. Oggi ti spiegheremo perché tu, come molti altri, cadi in balia della serotonina prodotta a causa di questo dolce.

Quando assumiamo qualcosa che ci piace particolarmente, il nostro cervello rilascia un noto trasmettitore, il cugino della dopamina: la serotonina. Esso permette di stabilizzare l’umore ed è acerrimo nemico della depressione. La sensazione di piacere che constatiamo, dopo aver mangiato della cioccolata, è un qualcosa che si manifesta essenzialmente a livello chimico, proprio come quando si assumono pericolosissime droghe.

Indi per cui, il cioccolato sembrerebbe causare dipendenza, ma dovremmo esser più cauti quando accostiamo il nostro dolce preferito a una sostanza stupefacente. Secondo la scienza, una dipendenza si regge su tre colonne solidissime:

un desiderio intenso;

una perdita di controllo sull'oggetto di quel desiderio;

l'uso continuato di quell'oggetto, nonostante le conseguenze negative.

Ebbene, come puoi dedurre da questi spaventosi “ingredienti”, esser dipendenti dalla cioccolata è un qualcosa di molto estremo; infatti, nonostante la gente continui ad affermarsi cioccolatadipendenti, queste situazioni non rappresentano la maggioranza della popolazione.

Qualcuno identifica la feniletilamina, un composto presente nel cioccolato, come il responsabile di questa presunta dipendenza, ma secondo questo principio dovremmo esser dipendenti anche dal formaggio, dalle mandorle e dall’avocado, tutti alimenti molto più ricchi di feniletilamine.

Come ci spiega Lovering, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il manuale di riferimento pubblicato dall'American Psychiatric Association (APA) non riconosce la dipendenza da cioccolato come una condizione diagnosticabile, ma concepisce che il consumo dello stesso crea ancora sintomi simili alla dipendenza che possono certamente influenzare lo stile di vita.

