Un circo tedesco sta utilizzando gli ologrammi invece degli animali

Il "Circus Roncalli" della Germania sembra aver creato un nuovo concetto di circo, abolendo la pratica, molto spesso criticata, di far esibire animali addestrati durante gli spettacoli, e optando invece per una scelta molto più tecnologia e rispettosa nei confronti degli animali.

Adesso il circo utilizza ologrammi 3D e altre tecnologie simili per creare un nuovo genere di spettacolo che, secondo la rivista a tedesca RP Online, sembra essere assolutamente fantastico.

L'esibizione infatti, per molti versi, sembra essere molto più spettacolare degli spettacoli tradizionali, dando vita a coreografie senza precedenti: con cavalli che girano intorno all'arena, pesci giganti che compaiono dal nulla e ologrammi di elefanti che ricreano perfettamente le classiche movenze.

L'idea è che il pubblico possa ottenere lo stesso senso di meraviglia che otterrebbe osservando questi animali esotici in un circo tradizionale, grazie alla tecnologia. Non c'è più alcun rischio infatti che gli animali vengano trattati e tenuti in condizioni disumane.

"Sfortunatamente, il vecchio circo è diventato un po' polveroso, ma questo è un modo in cui può rimanere in vita" ha dichiarato Max Schautzer, un presentatore radiofonico e televisivo tedesco, nel video di Optoma, la società che sviluppa la tecnologia degli ologrammi.

La tecnologia degli ologrammi sembra aver fatto passi da gigante, sono stati ricreati già diversi concerti in questo modo: da Tupac a Michael Jackson. Anche Andrew Yang, un politico americano, ha utilizzato la tecnologia in questione per fare dei comizi politici.