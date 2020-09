Finalmente è stata circoscritta la perdita d'aria sulla ISS: ecco dove si trova

Le perdite d’aria sulla Stazione Spaziale Internazionale accadano spesso e sono messe in conto dagli ingegneri aerospaziali ma, da quasi un anno, la ISS soffre di una perdita lievemente più marcata. Sembra che finalmente si sia trovato il modulo incriminato.

Vi abbiamo già parlato della prima perdita di pressione e di aria nei compartimenti della Stazione Spaziale Internazionale, e fin ad allora non si è perso un attimo nel cercare la causa e l’esatta ubicazione di questo problema. Nulla ovviamente che possa mettere in serio pericolo la vita degli astronauti a bordo ma comunque ha creato diversi disagi e un po’ di apprensione dal controllo generale qui sulla Terra.

La perdita è stata riscontrata già a giugno 2019, e nel corso dell’ultimo anno son stati svolti diversi test per cercare la “falla” (quasi certamente è un foro di microscopiche dimensioni): a poco a poco son stati isolati i diversi scompartimenti dell’avamposto orbitante, analizzando le vibrazioni dell’aria con strumenti capaci di captare fino agli ultrasuoni, ma mai nulla è uscito fuori. L’unica cosa che gli ingegneri sapevano è che il problema si trovava nella sezione russa della stazione (che però costituisce il 50% della stazione).

Durante questi test gli unici moduli a rimanere sempre attivi erano quelli immediatamente prossimi alla capsula di salvataggio Soyuz, dal momento che nessuno se la sentiva di “tagliare” la via di fuga all’equipaggio se qualcosa fosse andato storto proprio in quel momento.

Negli ultimi giorni però, i controllori hanno deciso di correre il rischio: hanno confinato l’equipaggio nei moduli statunitensi dove vi sono le scorte di ossigeno, di acqua potabile e una cucina secondaria mentre venivano chiusi i moduli restanti. La falla è stata finalmente trovata nel modulo Zvezda, uno dei più importanti in assoluto per la ISS.

Posto al centro della sezione russa, Zvedza è il terzo modulo in ordine di vecchiaia ed è stato lanciato in orbita nel lontano luglio 2000. È adibito al controllo e al sostentamento di tutti i supporti vitali primari sulla ISS, nonché come zona di ristoro e di lavoro per l’intero corpo astronauti a bordo.

"Grazie ad una misura di isolamento più mirata, ci siamo sentiti abbastanza sicuri che valesse la pena correre il rischio di isolare il modulo, e per fortuna abbiamo trovato quel che cercavamo" ha detto il viceresponsabile del programma ISS Kenny Todd.

Ora non resta che trovate il punto preciso della fuoriuscita e trovare un modo per fermare la perdita. Un lavoretto facile per i ragazzi in orbita, che di recente hanno ricevuto anche un bagno nuovo di zecca.