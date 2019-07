Cirrhilabrus Wakanda: la nuova specie di pesce dell'Universo Marvel scoperta in Zanzibar

Due scienziati hanno annunciato la scoperta di una nuova specie di pesce viola brillante al largo della costa orientale dell'Africa, vicino all'isola di Zanzibar. L'aspetto rosso ed il luogo in cui è stato trovato, ha spinto i ricercatori a chiamarlo Cirrhilabrus Wakanda, in onore del personaggio Black Panther.

Come spiegato da Luiz Rocha e Yi-Kai Tea sulle pagine di Earther, il pesce è minuscolo e si nutre di pezzi fluttuanti di planction. Secondo quanto riportato, cercherebbe rifugio nella barriera corallina e sarebbe uscito indenne dal cambiamento climatico grazie all'inaccessibilità dei territori in cui vive, che si trovano ad una profondità tra i 48 e gli 80 metri.

Il duo di scienziati sono riusciti ad effettuare la scoperta grazie a delle attrezzature specifiche ed una grande preparazione fisica, il che lo rende non accessibile per i turisti appassionati di immersioni.

Ovviamente è facile intuire qualche polemica a causa della denominazione del pesce collegata alla cultura pop, in particolare all'Universo Marvel, ma gli stessi ricercatori hanno sottolineato che la scelta è stata dettata dal fatto che intendono rendere la scienza più digeribile ed interessante per le persone che, altrimenti, non sarebbero attratte dalla scoperta di una nuova specie ittica.

