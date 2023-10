Cities Skylines 2 'si prende' GeForce Now: gli ultimi giochi di ottobre

Dopo il roboante approdo di Forza Motorsport su GeForce Now, oltretutto con possibilità di giocarci senza costi aggiuntivi tramite il PC Game Pass, è giunta l'ora dell'ultimo appuntamento settimanale con il GFN Thursday di ottobre 2023.

Per chiudere in bellezza questo mese straordinario, NVIDIA ha deciso di puntare sul nuovo city builder di Paradox, di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione completa di Cities Skylines 2.

La lista completa delle ultime uscite del mese sulla piattaforma di cloud gaming del team verde è più ricca che mai. Ecco tutto il calendario:

Cities: Skylines II (Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 24/10)

(Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 24/10) RIPOUT (Nuovo lancio su Steam, 24/10)

Ghostrunner 2 (Nuovo lancio su Steam, 26/10)

(Nuovo lancio su Steam, 26/10) Cricket 22 (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Dishonored (Steam)

Dishonored: Death of the Outsider (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Dishonored Definitive Edition (Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

(Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass) Dishonored 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Ghostwire: Tokyo (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

The Gunk (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Kill It With Fire (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

State of Decay 2: Juggernaut Edition (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Totally Accurate Battle Simulator (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Vampire Survivors (Steam)

Molto interessante anche l'aggiunta dell'intera saga di Dishonored, comprensiva tra l'altro del primo capitolo originale, disponibile solo su Steam, e della Definitive Edition più Dishonored 2 e l'espansione standalone Death of the Outsider anche su libreria Xbox e dunque disponibili anche nel caso in cui si volesse giocare tramite PC Game Pass senza l'acquisto dei singoli giochi.