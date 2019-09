I citofoni 'Ring' si attivano con una chiamata del 911, diventando sentinelle di Amazon

Parte la chiamata al 911, c'è stata una sparatoria, forse un tentativo di rapina, o forse solamente un movimento sospetto in un determinato quartiere. Simultaneamente, tutti i citofoni smart di Amazon della linea Ring si attivano automaticamente, iniziando a registrare video non-stop. Video che saranno usati come prova dalla polizia.

È questo il progetto di Amazon, a cui la compagnia ha lavorato per diverso tempo. Per il momento non è ancora attivo nulla del genere, ma nel 2018 Amazon aveva detto al dipartimento di polizia della California che questa tecnologia sarebbe stata implementata in un futuro non molto distante.

Nelle email che sono state diffuse dalla stampa in questi giorni, Amazon descrive un sistema attivabile con una chiamata al 911. La chiamata farebbe attivare le telecamere dei citofoni Ring localizzate in un determinato quartiere, in modo da ampliare gli occhi e le orecchie delle forze dell'ordine, agevolando il loro lavoro di indagine.

Sarebbero, ad ogni modo, i clienti a scegliere se attivare o meno questa funzione. Nessuna mente alveare che sfugge al controllo dei clienti di Amazon. Se non si vuole partecipare al progetto, basterebbe non dare l'autorizzazione.

"In questo momento le nostre camere registrano solo quando rilevano un movimento", ha spiegato il vice presidente del business development di Ring, Steve Sebastyen, con una email inviata a CNET. "Ad ogni modo, stiamo lavorando con alcune città e agenzie interessate per (...) consentire uno scenario dove una call-for-service avvi la registrazione di un video nelle prossimità di un evento".



Amazon ha anche in mente di lanciare una specie di notiziario ultra-locale per i possessori di device Ring.



Amazon ha acquisito la Ring per oltre un miliardo di dollari a febbraio del 2018.