Dov'era la vostra città 750 milioni di anni fa? Grazie a questa mappa potrete saperlo

Il nostro bel pianeta non è sempre stato uguale a oggi. Nel corso dei suoi 4.543 miliardi di anni, infatti, è cambiato: le placche tettoniche si sono spostate, le masse continentali si sono allontanate o sono state sommerse dagli oceani. Ovviamente, la posizione del luogo da cui state leggendo questa notizia è cambiata insieme alla Terra.

Per questo motivo una mappa, creata dal paleontologo californiano Ian Webster, consente a tutti i curiosi di osservare la posizione della propria città natale e selezionare un periodo di tempo che va da oggi fino a 750 milioni di anni fa, circa 150 milioni di anni prima che gli animali multicellulari emergessero.

Ovviamente scoprirete che le vostre città non sono nella posizione geografica in cui siete abituarti a vederla (potrebbe essere anche sommersa dall'acqua). Passando attraverso le varie ere temporali è possibile ammirare perfino lo spostamento dei primi continenti che hanno poi formato il supercontinente Pangea circa 335 milioni di anni fa, prima di rompersi definitivamente circa 175 milioni di anni fa.

È anche possibile "tornare indietro nel tempo" fino all'era dei dinosauri, il Cretaceo, o quando gli animali cominciarono a muoversi sul nostro mondo. La mappa utilizza GPlates, un software per la visualizzazione della tettonica a placche, oltre ai dati delle moderne mappe satellitari. Per aprire la mappa in questione non dovrete far altro che cliccare su questo link. Successivamente dovrete inserire il nome della vostra città in alto a sinistra e scegliere fino a quanto andare indietro nel tempo dal riquadro in alto al centro.