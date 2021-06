In una città del Circolo Polare Artico la temperatura del suolo ha raggiunto i 48 °C

Secondo quanto riferito dal programma Copernicus dell'Unione Europea, a Verkhoyansk, una città siberiana nel Circolo Polare Artico, la temperatura della superficie terrestre ha toccato i 48 °C. Una notizia per niente incoraggiante, che sottolinea come sempre gli effetti del riscaldamento del nostro pianeta.

La temperatura è stata rilevata dai satelliti Copernicus Sentinel-3A e Sentinel-3B il 20 giugno 2021. La Siberia, in particolare nella Repubblica di Sakha, sta vivendo un'ondata di caldo persistente con temperature della superficie terrestre ampiamente superiori a 35 °C in tutta la regione. La brutta notizia? Siamo ancora all'inizio dell'estate e mancano ancora due mesi per la fine del periodo.

C'è però da sottolineare una cosa: la temperatura della superficie terrestre non è la temperatura dell'aria a livello del suolo, per questo motivo possono essere significativamente più alte del "normale". Ad esempio, in spiaggia, la sabbia che viene calpestata sembrerà notevolmente più calda dell'aria intorno alla testa.

Nonostante ciò, sembra essere ovvio che si stanno verificando sempre temperature più calde nelle zone settentrionali del pianeta e, come ben sapete, questa non è per niente una buona notizia. L'Artico, infatti, si sta riscaldando più velocemente (e potrebbe aver raggiunto il punto di non ritorno) che in qualsiasi altra parte della Terra a causa dell'aggravarsi della crisi climatica e lo scorso anno - proprio in questo periodo - la città di Verkhoyansk ha raggiunto una temperatura dell'aria di 38 °C.