Le città costiere stanno affondando: il terrificante allarme da un satellite

Il pianeta Terra sta attraversando un periodo abbastanza terrorizzante per i suoi abitanti. Lo spettro del cambiamento climatico con tutto ciò che ne consegue cambierà per sempre l'ecosistema e il modo di vivere dell'umanità. Il riscaldamento globale ha effetti disastrosi visibili dallo spazio, come dimostrano i dati di un satellite.

Secondo i dati rivelati da parte di un satellite, è ben chiara una realtà di cui si discuteva già da tanto: diverse città costiere rischiano davvero di affondare. Diverse hanno perso vari centimetri nel corso degli anni, sia perché il terreno ha pian piano ceduto sia perché il livello dei mari sta pericolosamente salendo.

Matt Wei, scienziato della Terra all'Università di Rhode Island, ha studiato 99 città costiere situate in tutti i continenti, bilanciando adeguatamente anche i dati di popolazione e geografia così da avere uno scenario quanto più vasto e generale possibile, così da coprire il problema su scala globale e non su zone settorializzate.

Tramite i dati ottenuti tra il 2015 e il 2020 da alcuni satelliti europei, con una precisione millimetrica, ha rivelato una situazione preoccupante. Molti luoghi, in particolare in Asia, erano affondati di ben cinque centimetri l'anno: la regione di Tianjin in Cina, Karachi in Pakistan e Manila nelle Filippine. Altri 34 luoghi invece affondavano di oltre un centimetro l'anno in media.

Una situazione preoccupante che trova anche l'effetto del drenaggio o dell'errato utilizzo delle falde acquifere sottostanti le città. Pertanto, il fenomeno può anche rallentare o interrompersi in certe situazioni. Bisogna comunque rallentare e fermare il riscaldamento globale il prima possibile.