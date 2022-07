Macachi impazziti invadono una città del Giappone: ecco i dettagli e gli aggiornamenti

Non capita tutti i giorni di essere molestati da un gruppo di scimmie... Tuttavia, in Giappone, per ben tre settimane, più di 50 persone sono state attaccate da un gruppo di macachi vagabondi della città di Yamaguchi.

Secondo Yuri Kageyama, dell'Associated Press, le vittime dovrebbero assicurarsi di non aver subito gravi traumi dall’assalto, nonostante non abbiano presentato gravi ferite. Le scimmie erano particolarmente attratte da bambini e donne, anche se si sta registrando un aumento di attacchi anche verso uomini e anziani.

I macachi giapponesi (Macaca fuscata), chiamati anche scimmie delle nevi, sono una fonte di turismo non indifferente per la città di Yamaguchi, in quanto, in inverno, i primati amano farsi un bagno nelle sorgenti termali. Un tempo destinate all’estinzione, queste scimmie si muovono in gruppi di 20 o 30 esemplari e la loro speranza di vita va dai 22 ai 27 anni.

I conflitti uomo-scimmia stanno diventando sempre più comuni man mano che la popolazione di macachi cresce e il loro habitat naturale viene distrutto. "I macachi giapponesi convivono insieme agli umani sin dal periodo Edo: il Giappone è molto montuoso e le comunità vivono vicino alle montagne dove vivono le scimmie, quindi è facile per loro entrare nei villaggi e nelle città", riporta il CNN.

Riportano, invece, Arata Yamamoto e Dylan Butts per NBC News, che le geniali scimmie sono solite approfittare porte e finestre aperte per sgattaiolare nelle abitazioni dei giapponesi. Vi basti pensare che un uomo anziano è stato aggredito nel sonno da un gruppo di macachi.

Visto che i dispositivi per prevenire simili situazioni si sono palesati inefficaci, l’amministrazione di Yamaguchi ha messo in moto un corpo civile che dovrebbe dare la caccia proprio a questi animali, munendosi proiettili tranquillizzanti. Proprio all’inizio di questa settimana, era stata catturata una scimmia fuori una scuola. Si pensava che fosse solo un macaco a dare questo tipo di problemi; invece, gli assalti non si fermarono nemmeno con questo esemplare fuori dai giochi.

Ma i funzionari affermano che così tanti attacchi in un breve periodo di tempo sono un caso più unico che raro. Addirittura, molti residenti stanno tagliando i rami degli alberi che circondano le proprie abitazioni, per prevenire un assalto da parte dei primati.