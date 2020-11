Città gonfiabili sulla Luna? Ecco il nuovo progetto che stuzzica l'ESA

Da anni ormai si parla della prossima colonia lunare, e idee sulla sua realizzazione arrivano sia da grandi agenzie spaziali, sia da studi privati e indipendenti. Il "Moon Village", ideato da una delle più grandi società di architettura e design del mondo, suggerisce che le nuove città lunari potrebbero essere "gonfiabili".

Vi abbiamo già parlato in passato di alcune tipologie di "moon village" ma quella più promettente - che da circa tre anni ha attirato la curiosità dell'ESA - fa parte del progetto ideato dallo studio statunitense Skidmore, Owings & Merrill (SOM), fautori di alcuni dei grattacieli più alti del mondo.

L'idea è che le abitazioni non abbiano più l'aspetto di un igloo o di una base semi sotterrata ma, al contrario, somiglino ad una sorta di habitat verticale a forma di cilindro. La peculiarità sta nel rendere queste strutture semi-gonfiabili, in modo che siano poco ingombranti durante il trasporto, ma che poi rendano disponibile uno spazio abitativo molto esteso, sviluppandosi in quattro piani di altezza potendo dare ospitalità a quattro persone.

Inizialmente ideato nel 2018, il Moon Village della SOM è andato in corso a diverse revisioni e modifiche nel corso del tempo, in modo tale da eliminare errori o possibili complicanze della progettazione e rendere gli habitat più sicuri possibili. Le nuove conformazioni garantiscono una permanenza per circa 300 giorni (un valore ridimensionato rispetto ai 500 annunciati tempo fa), a causa del continuo bombardamento dei raggi cosmici.

L'idea della "gonfiabilità" però, non è una cosa originale: stesso per amissione della SOM, è stato preso spunto dal modulo BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) già presente sulla ISS, e testato - tra i vari astronauti - anche dal nostro connazionale Paolo Nespoli.

Il progettista architettonico alla SOM, Daniel Inocente, ha riferito poi che la funzionalità dell'habitat - soprattutto per chi dovrà viverci dentro - non è stata di certo messa in secondo piano: "All'interno abbiamo pensato molto all'esperienza umana, in termini di condizioni di illuminazione e architettura. Con la poca gravità a disposizione (un sesto di quella terrestre) significa che i membri dell'equipaggio possono raggiungere spazi molto più in alto, ma abbiamo anche incluso la presenza di barre di presa e altri semplici aiuti."

Una grande attenzione è stata dedicata anche al sostentamento del Moon Village, in quanto dovrà essere molto produttivo ma allo stesso tempo avere una richiesta di energetica minima. Un particolare aiuto verrà dato senz'altro dalla posizione scelta per l'ubicazione del nuovo "bene immobiliare": il Cratere Shackleton. Situato nel polo sud lunare, il cratere gode di un esposizione continua ai raggi solari, ma allo stesso tempo ha zone perennemente ombreggiate sul fondo dei crateri, dove si celano beni di primaria necessità come depositi ghiaccio. Non a caso il principale target delle Missioni Artemis.

Per ora ci sono molteplici problemi e avversità per rendere "realtà" un simile progetto, tanto eccitante quanto avveniristico, ma è proprio questo che lo rende così appetibile per l'ESA: è ambizioso, e guarda senza timore al futuro dell'esplorazione spaziale. Inoltre, potrà sfruttare l'aiuto del venturo Gateway Lunare, previsto alla massima operatività per il 2028. Forse, una cittadina sulla Luna, come nel render ESA che vedete nella news, non è poi così lontana.