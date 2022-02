Questa città sarà inghiottita dal mare nel 2050, ma i prezzi delle case sono alle stelle

Mentre l'Indonesia sta cercando un nuovo luogo per la sua capitale poiché quella attuale, Giacarta, sprofonderà prossimamente nel mare, il villaggio di Fairbourne a Gwynedd, nel Galles, ha visto i prezzi delle sue case aumentare esponenzialmente... nonostante anche questo nel 2054 sarà inghiottito dall'oceano.

Non è purtroppo una notizia nuova: il cambiamento climatico farà aumentare il livello del mare fino a rendere inagibili alcune zone costiere; proprio quello che capiterà al villaggio di Fairbourne a Gwynedd, nel Galles. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media locali, questo piccolo inconveniente non impedisce alle persone di comprare casa lì.

I prezzi delle case nel villaggio sono aumentati del 35% solo nel 2019, nonostante la notizia che molte di esse saranno rase al suolo entro 30 anni e le infrastrutture come il gas e l'elettricità saranno smantellate. Non solo: i residenti potrebbero anche essere costretti a pagare migliaia di sterline britanniche per far radere al suolo le loro case.

Purtroppo questo stesso destino - non dell'aumento di prezzi, ma dell'aumento del livello del mare - toccherà a moltissimi altri luoghi. Fairbourne, tuttavia, è l'unico che ha riconosciuto l'imminente disastro ed è ancora fiorente. Sono molte le città del mondo destinate a scomparire per sempre e, addirittura, città come Miami stanno ignorando del tutto l'innalzamento del livello del mare.

Intanto, l'organizzazione no-profit Climate Central ha mostrato le scioccanti conseguenze dell'innalzamento del livello del mare perfino in Italia, precisamente a Catania e a Napoli.