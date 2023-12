In questa città inglese il 25 non si festeggia Natale, ma un vecchio dio romano

Nella città inglese di Chester, il Natale assume un sapore diverso. Qui, le strade si animano non con le tradizionali decorazioni natalizie, ma con i colori e i suoni di una parata romana. Chester, fondata nel 79 d.C. come forte romano con il nome di Deva Victrix dall'imperatore Vespasiano, conserva ancora oggi molte strutture e artefatti romani.

Ogni Natale, la città si trasforma, ricreando l'atmosfera di Saturnalia, l'antica festa romana in onore del dio Saturno, celebrata intorno al solstizio d'inverno. Saturnalia era una delle più popolari celebrazioni dell'impero romano, caratterizzata da scambi di doni, banchetti e un allentamento delle regole sociali.

Questa festa, con il suo clima di carnevale e festeggiamenti continui, ha influenzato molte delle tradizioni che oggi associamo al Natale. A Chester, la parata di Saturnalia si unisce alla parata del Winter Watch, riportando la città indietro nel tempo fino all'occupazione romana nel 47/48 d.C. L'evento prevede una sfilata della Legione Romana con torce fiammeggianti e un discorso dell'imperatore per confermare il dominio romano.

La Dott.ssa Caroline Pudney, docente senior di archeologia presso l'Università di Chester, sottolinea che mantenere la tradizione di Saturnalia è un modo per la città di rimanere in contatto con le sue radici romane. Per i soldati romani di Chester, questa era probabilmente una festa molto attesa, poiché offriva loro alcuni giorni di riposo.

