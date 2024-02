Questa città in Islanda sta per esser inghiottita dalla lava

Negli ultimi due mesi, gli abitanti di Grindavik, una città a sud-ovest della capitale islandese Reykjavik, sono stati costantemente al lavoro per arginare i danni dai massicci fiumi di lava che stanno distruggendo le strade dell’isola.

Su Reddit, sta girando un video di un ostinato lavoratore che sparge a destra a manca dei cumuli di terra, per impedire alla lava di avvicinarsi troppo velocemente alla strada e distruggere il resto della via. Molti sono gli operai edili che cercano disperatamente di salvare le infrastrutture dall’ira della natura.

Per comprendere la complessità di quanto sta accadendo, la spa Blue Lagoon, una delle più grandi attrazioni turistiche dell’Islanda, è stata evacuata lo scorso giovedì. Inoltre, Grindavik è stata già evacuata da molto tempo, in quanto il 18 dicembre era stata già vittima di una prima grande eruzione. La seconda, invece, fece sì che la lava si avvicinasse lentamente al centro urbano; perciò, gli abitanti si sono impegnati a costruire delle mura difensive.

Per quanto possa sembrare assurdo, diversi sono gli edifici inghiottiti dalla lava e l’intera città è sprofondata 1,3 metri a causa del movimento del magma.

Per fortuna, non è stato riscontrato nessun decesso, ma un uomo è scomparso a metà di gennaio dopo essere caduto in un crepaccio mentre cercava di riempirlo. Gli esperti suggeriscono che la situazione durerà ancora per molto.